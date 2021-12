Los 14 malos hábitos que están evitando que tengas éxito y aumentes tus ahorros

Numerosos magnates han compartido sus experiencias en el camino a volverse millonarios, varias de las cuales se enfocan en la formación y mantenimiento de hábitos. En este sentido, no es raro que reconozcamos que no siempre nos apegamos a la efectividad en nuestra rutina diaria si queremos ganar tanto dinero como ellos, pero es igual de importante entender los malos hábitos que nos impiden realizar nuestro potencial. Por eso, la publicación Entrepreneur ha hecho una lista de quince hábitos que debemos evitar si queremos volvernos millonarios.

No dormir a las horas apropiadas

Levantarse temprano es una de las formas más efectivas de aprovechar el día para mantener la energía mientras nos dedicamos a una infinidad de tareas diarias. Siempre va a ser más fácil seguir durmiendo un par de horas más y quedarnos despiertos hasta altas horas de la noche para compensar por el tiempo perdido, pero los primeros en enterarse de la ineficiencia de este método son los que lo practican.

Descuidar la salud

La mala alimentación, la falta de ejercicio y el sedentarismo son las principales razones por las que una gran parte de los trabajadores pueden sentir que su productividad y su energía se ven mermadas mientras que experimentan mayor estrés y más enfermedades, una situación que no resulta nada favorable para quienes quieren sacar el mayor provecho posible a su situación.

No leer

Una de las excusas más comunes que oyes de las personas que no mantienen un buen ritmo de lectura en su día a día es "no tener tiempo". Pero como nos han repetido en numerosas ocasiones algunas de las figuras más prominentes del mundo de los negocios, es de suma importancia mantenerse actualizado tanto en el área profesional como humana, haciendo tiempo para cultivar conocimientos y acercándose a perspectivas distintas.

Depender de una única fuente de ingresos

Todas las personas que logran alcanzar un flujo de dinero caudaloso se encargan de diversificar de dónde viene. Si bien muchos de nosotros estamos acostumbrados a pensar en un segundo trabajo, no hace falta si se realizan inversiones prudentes e informadas de manera que podamos olvidarnos de las deudas y empezar a construir el futuro que queremos.

No hacer presupuestos

Las personas que no saben exactamente cómo gastan su dinero tienden a fracasar en sus intentos de ahorrar. Por eso es importante construir un plan de gastos a corto o a largo plazo para evitar y hasta prever sorpresas desagradables en nuestras finanzas.

No planificar

Las deudas más molestas suelen ser el resultado de una mala planificación económica. Si no tenemos una idea de lo que queremos hacer con nuestro dinero, estamos condenados a desaprovechar las oportunidades que se nos presentan, y podemos olvidarnos de una buena pensión o de ofrecer lo mejor a nuestros hijos.

No prestar atención a los gastos pequeños

El primer paso en el camino a una gran fortuna siempre es reducir y eliminar los gastos innecesarios. Pero no es a menudo que estos toman la forma de una compra excesiva e impulsiva o de un imprevisto escandaloso. Más bien son los pequeños desembolsos en nimiedades, como lo serían numerosas tazas de café a lo largo del día. Si bien no parecen mucho de uno en uno, estos gastos representan mucho más una vez que se acumulan.

Rodearte de la gente equivocada

El panorama social es más complicado de lo que lo ha sido en ningún momento de la historia. Tanto las relaciones románticas como amistosas pueden resultar extremadamente nocivas si no compartes sus principios y si te desmotivan. Lo ideal es conocer a personas que se preocupen genuinamente por tu bienestar y te apoyen en tu camino hacia el éxito.

Posponer todo

El primer paso suele ser el más difícil, especialmente para las personas que quieren cambiar su vida. Lo mejor es tomar acción inmediatamente en vez de seguir soñando con el futuro o continuar una planificación ambiciosa que solo entrará en movimiento cuando se presente "el momento perfecto".

Excesos en la bebida y las apuestas

El daño que causa la bebida excesiva está bien documentado, pero incluso un hábito aparentemente inofensivo puede alterar negativamente las capacidades cognitivas necesarias para triunfar, como la memoria, además de afectar la salud. En cuanto a las apuestas, el ideal de un milagro que nos vuelva ricos inmediatamente es una quimera perpetuada por compañías que quieren seguir sacándote el sueldo del bolsillo.

Ver demasiada televisión

Un uso productivo del tiempo marca la diferencia entre la gente más rica y quienes se contentan con lo que ya tienen. Una cosa es saber descansar frente a la pantalla y otra muy distinta es pasar horas y horas frente a una pantalla mientras se esfuman las oportunidades de actuar. Hoy en día, las redes sociales representan un agujero similar o mayor que el que ofrece la televisión.

No tener un mentor

"El que no oye consejo, no llega a viejo", reza el refrán. La capacidad de aprovechar las experiencias ajenas, ofrecida por una persona que expresa interés por nosotros, representa una oportunidad que no tiene precio. Cualquier persona que capte nuestra atención puede ofrecer la sabiduría que necesitamos en un momento determinado.

Quedarse en la "zona de confort"

Acostumbrarse al riesgo representa uno de los pasos más importantes en el viaje de cualquier persona que quiere maximizar sus ingresos. Si hacemos las paces con el miedo que sentimos antes de dar un salto hacia un futuro mejor, mejoramos nuestros prospectos y evitamos el temido estancamiento.

No hacer preguntas

Intentar adivinar cuando no tenemos las respuestas que necesitamos es un error tanto de razonamiento como de actitud. La humildad es un atajo a través del cual podemos conseguir la ayuda de gente que probablemente haya enfrentado los mismos problemas anteriormente.