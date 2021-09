Por qué los hijos de Steve Jobs no han heredado nada del imperio de Apple

Laurene Powell Jobs ha aclarado el futuro de la herencia de Steve Jobs. Tras su muerte en 2011, el que fue fundador de Apple dejó en herencia a Laura casi la totalidad de su patrimonio. En este sentido, Laura heredó 5.500 acciones de Apple y un 7,3 % de The Walt Disney Company convirtiéndose en una de las mujeres más ricas del mundo. Powell Jobs se convierte así en una de las mujeres más ricas del mundo.

Sin embargo, sus últimas afirmaciones no han dejado a nadie indiferente. Laurene Powell ha indicado que sus hijos no recibirán toda esa herencia. Según sus propias palabras en una entrevista con el New York Times, no le interesa que sus descendientes reciban dicha fortuna. Es así, que llegó a afirmar que "no hay nada justo" en la acumulación masiva de riqueza.

Un lado filantrópico

Durante su matrimonio, Laurene Powell y Steve Jobs tuvieron un total de tres hijos: Reed Paul, Eve Jobs y Erin Sienna. Además, de una relación anterior el empresario tuvo otra hija llamada Lisa Brennan-Jobs. Una vez Powell heredó su patrimonio ha dedicado a distribuirlo de forma igualitaria alejándose de estructuras patrimoniales heredadas. "Steve no estaba interesado en eso. Si vivo lo suficiente (el patrimonio) acaba conmigo", afirma en la entrevista con el periódico estadounidense.

En esta línea, Powell asevera que esta acumulación puede resultar peligrosa para la sociedad. El lado filantrópico de Laurene se empezó a gestar en 2004, cuando fundó Emerson Collective, un organismo dedicado a la educación, la atención migratoria, el medio ambiente o el periodismo. Además, la fundación homónima que creó en 2016 trabaja por un control más exhaustivo del control de armas en el país.