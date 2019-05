La historia del padre de Jeff Bezos: llegó a EEUU solo, con 16 años y sin saber inglés

Jeff Bezos, CEO de Amazon, es el hombre más rico del mundo con una fortuna de 156.700 millones de dólares ( 140.300 millones de euros), según Forbes. Desarrolló la empresa de comercio electrónico del mundo tras crear en sus inicios una web de libros electrónicos, poniendo de manifiesto su talento para los negocios y la tecnología. Dos habilidades en las que influyó su padre, Miguel Ángel Bezos, más conocido como Mike, que superó una adolescencia muy dura para terminar triunfando en Estados Unidos.

Mike Bezos llegó a los Estados Unidos solo con 16 años, sin saber hablar inglés. Fue enviado desde Cuba por sus padres en busca de una mejor vida durante el ascenso de Fidel Castro al poder de la isla.

El padre del hombre más rico del mundo desembarcó en América junto a otros adolescentes refugiados cubanos, formando parte de un proyecto llamado ‘Operation Peter Pan’ (Operación Peter Pan). “A mis padres no les permitieron entrar en el aeropuerto conmigo, así que me dejaron. Me subí a un avión y aterricé en Miami 45 minutos después”, explica Mike en un documental publicado por Amazon.

En el viaje apenas le permitieron llevar enseres personales, a saber tres camisetas, un par de pantalones, un par de zapatos y una chaqueta elaborada por su familia. Los primeros tiempos fueron duros en un campo de refugiados de Florida llamado Camp Mutacambe, hasta que tras semanas Mike fue a Wilmington, (Delaware) para entrar al instituto. “Se aprende el idioma muy rápido cuando estás inmerso en él. Mis calificaciones mejoraron semestre tras semestre”, explica.

A continuación, consiguió una beca para la Universidad de Albuquerque en Nuevo México, donde conocería a su futura esposa y madre de sus hijos. Asentado en Estados Unidos, Mike comenzaría una exitosa carrera profesional que se extendería durante 32 años en la empresa Exxon Mobil, en la que desempeñó varios puestos de ingeniería y management. En cuanto a su vida personal, junto a su mujer Jackie, criaría a tres hijos, uno de ellos llamado Jeff, CEO de Amazon.

“Mi padre tuvo un gran coraje y mucha determinación, pero también contó con gente a su alrededor que le apoyó en su camino. S u historia muestras que realmente las personas se pueden apoyar, las unas a las otras”, afirma Jeff Bezos.