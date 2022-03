Jeff Bezos empezó trabajando en un McDonalds: esto es todo lo que aprendió

Poca gente desconoce quién es Jeff Bezos. El fundador y ex-CEO de Amazon, uno de los mayores marketplaces online del globo, es conocido no solo por su tremenda fortuna y su negocio, sino también por ser uno de los considerados gurús empresariales de los últimos tiempos. No hay quien no esté atento a sus consejos y técnicas de empresa, y sus recomendaciones son tenidas en consideración por muchos.

Pero, como todo el mundo, Bezos también tuvo que tener un primer trabajo e iniciarse en el mundo laboral de adolescente, cuando todavía se es inexperto y quedan muchas cosas por aprender por delante. En su caso, a los 16 años comenzó a trabajar en una hamburguesería de McDonalds, donde considera que aprendió varias destrezas y lecciones que le han sido muy útiles en su posterior y exitosa carrera laboral.

En McDonald's desarrolló dos trabajos: cocinero y camarero. En el primero de esos puestos aprendió cómo mantener, durante los momentos álgidos o con más pedidos del día, toda la cocina funcionando a la perfección. Así, pasó meses investigando cómo podía automatizar la cadena de cocina del lugar en el que trabajaba mediante pitidos, señales y sonidos que le ayudaran a saber en qué momento uno u otro ingrediente estaba listo o cuándo tenía que dar la vuelta a la carne. Según el portal online Wired, fue su primer contacto con el comercio minorista.

Trabajar cara al público

Pero en el segundo de estos puestos aprendió una habilidad laboral muy determinante para el éxito de una empresa y que no todo el mundo tiene: el trato con el público. Al trabajar como camarero, aprendió que trabajar cara al público es uno de los puestos más duros y, al mismo tiempo, más relevantes para conseguir el éxito. De ahí que Amazon tenga una clara política de atención al cliente que busque la satisfacción de los compradores online de la plataforma.

Otros grandes empresarios y personalidades como Alexis Ohanian (Reddit) o Barbara Corcoran (Shark Tank) coinciden con Bezos en que siendo camarero o camarera se aprende mucho más que en cualquier otro tipo de trabajo, sobre todo de cara a ser emprendedor.

De sus días en McDonald's, Jeff Bezos recomienda a los jóvenes a estar atentos a cualquier oportunidad de aprendizaje que puedan sacar de sus primeros trabajos, aunque al inicio parezca que solo están "dándole vueltas a las hamburguesas". De hecho, en sus últimas declaraciones para Golden Opportunity afirmó que se puede aprender responsabilidad en cualquier trabajo, "si te lo tomas lo suficientemente en serio".