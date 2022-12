Un joven de 28 años gana 30.000 € al mes: "Solo trabajo 6 horas a la semana"

El estadounidense Quinn Miller es el primero en admitir que la idea que le permite facturar hasta 30.000 euros mensuales, con un total de trabajo que a duras penas llega a las seis horas originales, no es nada original. "En Twitter leí algo sobre generar ingresos pasivos al poner máquinas expendedoras en edificios llenos de oficinas e inmediatamente me pareció interesante y curioso", dice en un artículo que escribió y luego se publicó en la página web de CNBC Make It.

Miller cuenta que el confinamiento en marzo del 2020, que se impuso como una medida sanitaria para evitar y controlar los contagios del coronavirus durante los inicios de la pandemia mundial, tuvo que cerrar numerosos negocios que incluían clientes en ventas y restaurantes, pero que compró dos de las susodichas máquinas por 5.000 dólares como una manera de facturar más y terminó dedicándose a este negocio.

La ubicación es clave

Lo mejor es encontrar un sitio por donde pasen varias personas, especialmente si son residentes o empleados de un negocio. "Al principio llamé a un amigo porque su padre era el dueño de un taller mecánico y luego fui a un edificio de apartamentos", dijo Miller, destacando que la mejor manera de acercarse es simplemente llamando a los sitios y preguntando por el dueño para intentar establecer una relación

El tipo de máquina

Al pensar en las primeras máquinas expendedoras que compró, Miller dijo que era una "pérdida de tiempo y dinero" haber escogido las más baratas que estaban en oferta en distintas páginas web, prefiriendo más tarde hacerse con los aparatos nuevos a través de vendedores locales, incluso si son más caros que los que empezó adquiriendo.

¿Debe tener lector de tarjetas?

Es importante adaptarse a los tiempos en los que vivimos. En este caso, eso significa fijarse en la modalidad de pago de la máquina que se compra. "No todas las máquinas vienen con lector de tarjetas de crédito, así que compré una para mi primera máquina por 399 dólares", cuenta Miller, añadiendo que "vale la pena el precio".

Cómo transportarla

Para una máquina tan grande y aparatosa, lo mejor y más prudente no es intentar moverla uno mismo, sino contratar a profesionales del transporte que se encarguen de transportarla adonde haga falta ponerla, especialmente si, como en la mayoría de los casos en los que se ubica una máquina expendedora, es necesario insertarla en un espacio estrecho. "Contratar a un profesional que transporte tu máquina puede costar entre 100 y 150 dólares, pero es fundamental", dice Miller, subrayando el hecho de que los proveedores locales suelen conocer a especialistas de este tipo.