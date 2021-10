Esta joven emprendedora ha creado tres empresas millonarias con solo 15 años

Con solo seis años Isabella Barret fue nombrada una de las personas más jóvenes que se habían vuelto millonarias por sus propios méritos. Todo empezó cuando apareció en un reality show estadounidense de concursos de belleza, 'Toddlers and Tiaras' con apenas cinco años. De ahí saltó a la fama internacional y al cumplir los seis años ya contaba con un millón de dólares en una cuenta bancaria a su nombre. Al cumplir los nueve años fue dejando los focos de la televisión para centrarse en su carrera como actriz y modelo. Ha realizado multitud de campañas publicitarias con grandes marcas como Toys R Us, American Girl o Bergdof Goodman. Y también participó en programas y shows como la serie alemana Beauty Queens o el reality Bravo Game of Crowns.

Además del mundo de la belleza, las pasarelas y los negocios de moda, Barret, que ahora tiene 15 años, también se ha lanzado a ser influencer. Gracias a las redes sociales ha conseguido numerosas campañas de publicidad y ampliar sus negocios. Poco a poco ha ido diversificando su a su fortuna con distintas empresas, entre las que destacan varias marcas de ropa como 'By The Crown' o 'House of Barretti', una línea de joyería llamada 'Glitzy Girl', una gama de productos para el cuidado de la piel y su propia música. En la actualidad también protagoniza un exitoso programa en Amazon Prime Video llamado 'Next Big Thing NYC'.

Más de 25.000 dólares mensuales

Además de sus actuaciones en programas y series, también desfila en pasarelas como la Fashion Week de Nueva York. Según apunta la revista Truly, cada mes gana entre 30.000 y 150.000 dólares, (25.887 y 129.438 euros al cambio). Sin embargo, debido a su edad, son sus padres quienes gestionan el dinero y le dan una "paga" de unos 2.000 euros a la semana. Su madre, Susanna Barret es quien aconseja a la emprendedora en la mayoría de sus negocios y trabajos.

A pesar de su alto nivel de vida, Isabell Barret continúa estudiando en el instituto, donde asegura que es capitana del equipo de animadoras. Su estilo de vida no está exento de lujos, ha comprado motos de agua por valor de 30.000 dólares, aunque la edad mínima para conducir en Estados Unidos es de 16 años tiene un coche que costó más de 20.000 dólares y a diario viste con ropa de diseñadores.

"Algunos de mis negocios han fallado, el éxito no surge de la noche a la mañana", explica en la entrevista del medio estadounidense. "Mi empresa 'Bear in the box' no fue muy exitosa pero no por ello dejé de intentarlo". Su pasión y trabajo duro han hecho que se convierta en una de las millonarias más jóvenes del sector. Según apunta su objetivo actual es continuar con esta línea de negocios ya que se siente muy feliz de poder emprender en lo que se proponga.