De origen humilde a ‘streamer’ de éxito: este joven gana medio millón de euros

El mundo de los eSports cada vez atrae a más público, pero no son los únicos, los inversores han visto en este sector un negocio muy rentable. Su repercusión ha crecido en los últimos años y especialmente durante los peores meses de la pandemia. De hecho, las compañías relacionadas con este sector han experimentado un rally en bolsa que les ha situado entre las mejores oportunidades de inversión durante este 2020.

Este furor se extiende a muchos empresarios, como el futbolista David Beckham que creó su propio equipo, Guild Esports, y comenzó a cotizar en la Bolsa de Londres en otoño del año pasado. Además, también han surgido nuevas profesiones al respecto con sueldos muy altos que alcanzan los 190.000 euros al año, como desarrolladores, diseñadores o los propios jugadores de videojuegos.

Precisamente, Leonardo López Pérez, más conocido en internet como 'MkLe0' es un jugador profesional que vive en Ciudad de México y con solo 20 años ha alcanzado el título de mejor 'gamer' de la industria. Tal y como apuntan en CNBC, el mexicano se ha convertido en un referente del 'Super Smash Bros. Ultimate' y ya ha ganado varias competiciones mundiales como el Evolution Championship Series 2019 donde se llevó un premio de 21.000 dólares por su victoria.

Cambio de vida

El joven creció en una familia muy humilde donde tenían problemas para alimentarse cada día. "Recuerdo que vendíamos muchas cosas solo para tener dinero para comer", resalta. Su afición por los videojuegos comenzó con siete años, cuando comenzó a jugar y solo un año después participó en una convención de 'Smash Brosh'.

Aunque en los primeros torneos los premios eran modestos, de unos 100 o 150 euros, poco a poco fue alcanzando mayores retos como la competición 2GGT en Las Vegas con un premio de 4.200 euros. En 2015 conoció a uno de los mayores jugadores profesionales, Zimmerman y desde entonces le ha considerado un mentor.

Recientemente se ha coronado como el campeón del Evolution Championship Series 2019 y gracias a todos estos premios dispone de más de 500.000 euros en el banco. "He estado guardando todo en mi cuenta bancaria y no he gastado casi nada", asegura el profesional. Con la incidencia del coronavirus muchos torneos se aplazaron y López comenzó a buscar alternativas de ingresos.

Nuevos ingresos

Además de retransmitir sus jugadas en Twitch y Youtube, que le aportan ingresos mensuales, se dedica a entrenar a futuros expertos en la plataforma Metafy. Algunos usuarios pagan entre 40 y 100 euros por hora para aprender a jugar de la mano de un profesional o resolver sus principales dudas. Gracias a ello ha conseguido ingresos más de 12.000 euros al mes.

Por otro lado, el joven también ha optado por empezar a crear más contenido en sus redes sociales. En los últimos meses ha lanzado un canal secundario donde ayuda a muchos otros aficionados a mejorar sus habilidades.