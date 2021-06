La jubilación anticipada es el objetivo de muchos españoles que quieren dejar lo antes posible el mercado laboral y disfrutar de una vida sin ataduras. Sin embargo, ahorrar el dinero suficiente y conseguir ingresos que nos mantengan en el futuro es una tarea complicada. En ella influyen decisivamente el sueldo, los conocimientos financieros y la toma de buenas decisiones de inversión. Esos tres factores los aunó a la perfección la americana Rachel Richards, conocida mundialmente por jubilarse anticipadamente a los 27 años y tener ingresos pasivos mensuales de 16.000 dólares.

Por ingresos pasivos se entienden el dinero que se ingresa por activos, ya sean inmobiliarios o de otro tipo, que no implican un trabajo diario para su propietario. Rachel destacó en este aspecto y consiguió la independencia financiera.

Ya antes de entrar a la universidad le aterrorizaba la posibilidad de contratar un préstamo estudiantil. Por ello, leyó todo lo que pudo sobre gestión del dinero y finanzas personales en el colegio y en el instituto, tal y como señala la web de finanzas 'Grow'.

Consiguió varias becas para el Centre College de Danville (Kentucky) y pagó el restó de su matrícula (10.000 dólares al año) vendiendo cuchillos de la marca americana Cutco. Gracias a este trabajo a tiempo parcial se graduó en 2013 con 20 años sin ninguna deuda.

Su método hacia la jubilación anticipada

La primera piedra de su camino fue empezar a ahorrar más de la mitad de su sueldo. Trabajó dos años como asesora financiera y su salario era de 42.000 dólares al año. Después, trabajó en el mundo de la inversión inmobiliaria y encontró un puesto de analista financiera en una empresa en 2016, con un sueldo más elevado: 75.000 dólares. Allí pasó tres años antes de jubilarse anticipadamente con 27 años.

El éxito de las rentas pasivas

En 2017, Rachel comenzó a estudiar un método para generar rentas pasivas que le permitiesen jubilarse pronto. Lo hizo en conjunto con su marido. Ese año, la pareja compró su primera vivienda, un dúplex en Louisville por 100.000 dólares. En los meses siguientes expandieron sus inversiones inmobiliarias de manera agresiva, comprando seis propiedades en dos años.

Rachel tenía licencia de agente inmobiliaria, lo que dio a la pareja grandes ventajas como notificaciones exclusivas sobre inmuebles nuevos en el mercado. También se llevaba una comisión del vendedor por comprar sus propias viviendas.

Todas las propiedades menos el dúplex se alquilaron rápidamente, ganando entre 200 y 300 dólares al mes. Siguieron comprando y en la actualidad dedican entre 5 y 10 horas a la semana a la gestión de sus propiedades. Todas en conjunto les generan rentas pasivas de 8.000 dólares al mes.

Un libro que genera beneficios

Sus amigos siempre le preguntaban consejos financieros, por lo que Richards optó por publicar un libro. Este proyecto ya lo tenía en mente desde 2017 y decidió publicarlo a través de Amazon. Su obra titulada 'Money Honey: A Simple 7-Step Guide for Getting Your Financial $hit Together' es un éxito de ventas e incluso ya tiene una segunda parte. Ambos libros le generan ingresos pasivos de 4.000 dólares al mes.

Por otro lado, en su blog 'Money Honey' presenta y ofrece servicios de cursos online financieros de ocho semanas. Esta es otra fuente de ingresos pasivos que da lugar a 4.000 dólares adicionales.

Hoy en día, su marido sigue trabajando, las rentas pasivas de la pareja son de 16.000 dólares mensuales y sus gastos de 8.000 dólares. Un éxito de gestión financiera.