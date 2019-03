La 'startup' que ofrece suscripciones para alquilar ropa es ya un 'unicornio' digital

Todos estamos acostumbrados a alquilar una vivienda o un coche, pero hasta la fecha no era habitual alquilar ropa. Dejando a un lado prendas muy concretas como los smokings, que siempre se han prestado para acudir a eventos, a nadie se le ocurre alquilar la ropa de diario. Pero como tantas otras cosas esto está cambiando.

Según la consultora Allied Market Research, a nivel global se estima que el mercado de alquiler de ropa alcanzará una facturación de 1.900 millones de dólares en 2023.

Son numerosas las compañías que, gracias a las nuevas tecnologías, ofrecen alquilar por periodos concretos un enorme catálogo de prendas, pero entre todas ellas destaca Rent the Runway, la ‘startup’ que domina el mercado en Estados Unidos y que ha ido más allá que ninguna otra, al ofrecer el primer servicio de suscripción de ropa.

Este “Netflix de la moda”, como se han apresurado en bautizar los medios, permite alquilar hasta cuatro prendas al mismo tiempo por 159 dólares al mes, lo que en la práctica permite a las usuarias –de momento la empresa se centra solo en moda femenina– tener un “armario infinito”.

En 2016, Rent the Runway generó ventas por valor de 100 millones de dólares, según informes del mercado. La compañía no ha compartido el volumen de suscriptores ni de ingresos actuales, pero asegura que sus clientes crecieron un 160 por ciento el año pasado.

El modelo es sin duda un éxito. La compañía ha alcanzado esta semana el estatus de “unicornio” –la etiqueta que se otorga a las empresas cuya valoración asciende a 1.000 millones de dólares antes de salir a bolsa– después de anunciar la captación de 125 millones de dólares en una nueva ronda de financiación, que se suman a los 337 que había conseguido anteriormente.

‘Startups’ de mujeres para mujeres

Como explica Elizabeth Segran en ‘Fast Company’, tras las últimas inversiones la CEO de Rent the Runway, Jennifer Hyman, pasa a formar el selecto club de las mujeres dueñas de “unicornios”, que ha experimentado un importante aumento en los últimos años.

Hablamos de empresas como Stitch Fix, un servicio de suscripción a cajas sorpresa de ropa; Houzz, una red social que gira en torno a la decoración y el interiorismo; o Glossier, que confecciona productos de belleza y cuidado de la piel que insiste en “democratizar la belleza”. Empresas, todas ellas, creadas para mujeres pensando en las mujeres.

Así surgió también Rent the Runway, fundada en 2009 cuando Hyman tuvo la idea de ofrecer a las mujeres costosos vestidos de lujo para alquilar, para que no tuvieran que comprarlos. Hyman trabajó en el proyecto junto a su compañera de clase en la Harvard Business School Jennifer Fleish y solo siete años después, en 2016, la empresa era ya rentable. Fue ese mismo año cuando la empresa estreno su programa de suscripción, que se ha revelado un éxito.

“Sabemos que este uso principal iba a funcionar, debido al impuesto financiero que se impone a las mujeres profesionales para tener variedad en su vestuario”, explica Hyman en 'Fast Company'. Pero el servicio superó todas las expectativas. Las mujeres comenzaron a usar el servicio ilimitado para mucho más que la ropa para vestir en la oficina. Las suscriptoras usan la ropa en promedio 120 días al año y alquilan de todo: ropa deportiva, para embarazadas, para ir de vacaciones, incluso vaqueros y sudaderas.

Esto permitió a la compañía crecer muy rápidamente, pues empezaron a meter en catálogo todo tipo de ropa, lo que a su vez permitió negociar con más marcas.

Este ha sido siempre uno de los principales obstáculos del negocio. Al margen del evidente desafío logístico que supone recolectar, limpiar y distribuir las prendas, la compañía ha tenido muchas dificultades para cerrar tratos con marcas que creían que alquilar sus prendas dañaría una imagen de exclusividad cuidadosamente cultivada. Pero la empresa ha asegurado a 'Business of Fashion' que está firmando contratos con alrededor de 100 marcas nuevas cada seis meses y ha obtenido nombres destacables como Marni o Proenza Schouler. El número de marcas disponibles se ha doblado en los últimos dos años.

Un modelo de negocio que ya persiguen muchas empresas

Hasta la fecha Rent the Runway opera solo en Estados Unidos y no tiene planes de expandirse internacionalmente. “Existe un enorme mercado aquí que siquiera hemos empezado a explotar”, asegura Hyman Business of Fashion. Pero, aunque es una de las marcas pioneras, ya no es la única. En Estados Unidos la compañía compite con Le Tote y en Reino Unido sigue un modelo parecido Girl Meets Dress.

En España opera ya Ecodicta, que ofrece un servicio de suscripción, pero con una gran salvedad: no eliges los modelos, si no que cada mes es la compañía la que selecciona una serie de prendas que puedes usar durante este periodo. Pasado estos días puedes devolverlas o comprarlas.

Como es habitual, Rent the Runway tiene también su versión china, YCloset. En su caso, la mayor dificultad ha residido en convencer a sus clientes de que lavan a fondo todas las prendas que les devuelven, además de insistir, al igual que Ecodicta, en que el alquiler de ropa es una alternativa más respetuosa con el medio ambiente que comprar prendas a diestro y siniestro solo para poder tener variedad.

Lo que está claro es que los servicios de suscripción para ropa han llegado para quedarse, y el objetivo, como el de la mayoría 'startups', es cambiarlo todo. Hyman no se corta y asegura que quiere “poner a H&M y Zara fuera del negocio”. Veremos.