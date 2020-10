Ley del Teletrabajo: quién cubre los gastos y cómo se controla al empleado

La Ley del Teletrabajo vive este martes, 13 de octubre, su pistoletazo de salida. Su entrada en vigor, tras una larga (y ardua) negociación, se tornaba harta necesaria tras el retorno de los confinamientos o restricciones de movilidad y la perspectiva de una larga segunda ola. De esta forma, se establecen límites a un modelo que quedaba en el limbo antes del texto que el Gobierno aprobó el 22 de septiembre y que el BOE recogió apenas 24 horas después mediante un Real Decreto-Ley.

De acuerdo con esta ley, el trabajo a distancia se considerará de carácter regular si alcanza al menos el 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo, en un periodo de referencia de tres meses.

¿Quién cubre los gastos como el ordenador o el Internet?

Una de las claves principales de esta nueva ley es el derecho de los empleados que trabajen a distancia a la dotación y mantenimiento adecuado y obligado por parte de la empresa, a proporcionar los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral, según detalla el despacho de abogados AGM.

Entre los medios se incluyen los consumibles y los elementos muebles que la compañía deberá ir dando a su empleado. También entra en este apartado la obligación de renovar dichas herramientas y equipos al término de su vida útil.

"Esta obligación de proporcionar los medios, herramientas y equipos, justifica que la empresa no puede exigir que el trabajador utilice dispositivos de su propiedad, ni la instalación de programas o aplicaciones en dichos dispositivos", explica AGM. "Además, la empresa debe proporcionar un canal efectivo de asistencia técnica y mantenimiento de los equipos. Así, en el caso de fallos técnicos en los equipos o medios, y que el trabajador no puede realizar trabajo alguno, no deberá de ser recuperado y debe de ser objeto de remuneración".

Por último, atendiendo a los gastos que genere el desarrollo del trabajo a distancia, deberá ser sufragado o compensado por la empresa. Además, dicen desde AGM, no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de la actividad laboral.

¿Puede la empresa controlar el desempeño del trabajo?

Sí. Según la Ley del Teletrabajo, la empresa fijará y adoptará las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control.

El objetivo será, pues, verificar el cumplimiento por la persona trabajadora a distancia de sus obligaciones y deberes laborales, incluyendo la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad, explica AGM, y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.