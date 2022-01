Logra trabajo tras subir su CV a TikTok: "Sabía que esto me ayudaría a destacar"

A sus 23 años de edad, la recién graduada Elle Wilmot ha cambiado su vida laboral de la noche a la mañana. Al igual que muchos jóvenes, una vez terminó sus estudios superiores en la universidad se decidió a buscar su primer empleo. Sin embargo, no redactó su curriculum de la forma tradicional en la que pensamos: la británica subió cu CV en formato vídeo a TikTok.

Según un estudio de MTV/AP-NORC, casi la mitad de los jóvenes vio con dificultad la posibilidad de buscar trabajo o perseguir sus metas educativas. El primer trabajo de Wilmot fue como coordinadora de marketing para una empresa de energía nuclear durante el pasado 2019. Pero una vez consiguió esta experiencia, quería algo que se adaptase más a su experiencia con el teatro y el mundo de la dramatización.

Por aquel año la pandemia estaba a punto de cambiar nuestras vidas y la búsqueda de empleo se iba a volver más difícil. "Empecé a buscar candidaturas y me resultó muy difícil encontrar algo. No tenía suficiente experiencia y mi carrera profesional en el teatro se alejaba de mi experiencia en el mundo del marketing", detalla Wilmot a Business Insider. "Los procesos de selección comenzaron a ser más fáciles en cuanto me di cuenta de que tendría que llamar la atención de forma digital y de manera más creativa".

"Los procesos de selección comenzaron a ser más fáciles en cuanto me di cuenta de que tendría que llamar la atención de forma digital"

Un formato en auge

De esta manera, Elle Wilmot decidió grabar un TikTok con su CV. A día de hoy Wilmot está trabajado para TikTok como becaria después de aplicar a un programa de becas de la popular red social. Antes de esto, la chica londinense comenzó a publicar un blog personal llamado Truly Twenties, 'Los verdaderos veinte' en su traducción al castellano. En este se dedica a publicar una auténtica "guía de supervivencia" para los más jóvenes aconsejando sobre estas primeras etapas de la vida laboral.

A día de hoy el blog suma 13.000 seguidores en Instagram y 75.000 seguidores en TikTok. Gracias a ello la joven sumo experiencia como gestora de redes sociales, generación de comunidad en línea, creación de contenido de vídeo en formato corto, impulso de una marca personal y la creación nativa de contenido digital. A través de ocho vídeos cortos, Willmot explicó sus habilidades y experiencia laboral con diferentes formatos y estilos de baile.

Según recoge el New York Times, esta forma de crear un CV digital está en auge entre los más jóvenes. "Tenía la sensación de que esforzarme en diseñar un 'CV para TikTok' me pondría frente a algunos miembros del personal y me ayudaría a destacar", confesó la protagonista de esta historia. En este sentido, la directora de reclutamiento universitario en TikTok, Clare Tomkins, destacó la creatividad de Wilmot para impresionar al equipo de recursos humanos.