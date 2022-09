Mercadona lanza 254 nuevas ofertas de empleo con salarios desde 1.425 euros

La cadena de supermercados liderada por Juan Roig busca contratar a más de dos centenares de candidatos dispuestos a sumarse a su consolidada y sólida plantilla de trabajadores formada, a día de hoy, por más de 96.000 personas entre España y Portugal. La empresa valenciana, líder en el sector de la distribución alimentaria, cuenta con la ventaja de que no es necesario contar con experiencia previa llevando a cabo tareas similares a la hora de comenzar a trabajar en sus tiendas. En total, Mercadona suma para este mes de septiembre un total de 254 nuevas ofertas de empleo a las que enviar el currículum hoy mismo.

Los sueldos iniciales como personal de supermercado parten desde los 1.425 euros brutos al mes con progresión salarial hasta alcanzar los 1.928 euros mensuales, eso sí, una vez superados los primeros cuatro años dentro de la multinacional. En cuanto a los perfiles profesionales que predominan entre las decenas de oportunidades laborales, son de lo más variados, aunque si bien es cierto que predominan las 182 vacantes como personal de supermercado de cara a incorporarse a lo largo del próximo mes de octubre.

En lo que respecta a los contratos a firmar por las personas elegidas durante los procesos de selección llevados a cabo por el equipo de Recursos Humanos de la compañía española, hasta 119 son indefinidos. Por otra parte, Valencia se consolida como la provincia con mayor número de empleos ofertados, entre otras cosas, porque su sede se encuentra en Sagunto, su mayor bloque logístico hasta el momento.

Vacantes en Mercadona desde octubre

No cabe duda de que las posibilidades de conseguir una oferta de trabajo en la cadena de supermercado son muy amplías, sobre todo porque Mercadona cuenta con más de 1.600 establecimientos repartidos por todo territorio nacional. No obstante, cabe mencionar que es de vital importancia enviar el CV a través de su página web. La multinacional no permite la presentación de candidaturas a través de otras plataformas que no sean la suya propia. Tampoco de forma presencial.

Asimismo, en cuanto a los requisitos generales a tener en cuenta por los interesados, solo hay que tener unos estudios mínimos en la ESO. El carné de conducir solo es necesario para los puestos de reparto. Ahora bien, lo que no hay que olvidar es la capacidad de comunicación y trabajo en equipo, así como la orientación por el servicio al cliente y la motivación para aprender. Para hacerse una idea, estas son las últimas ofertas de empleo publicadas por su equipo de Recursos Humanos.

Repartidor/a para Mercadona Online en Getafe

Personal de Supermercado para jornada parcial en Tavernes de la Valldigna

Personal de Atención al Cliente para media jornada en Mercadona Online València

Mozo/a de Almacén Bloque Logístico para jornada parcial en Vitoria-Gasteiz

Preparador/a de Pedidos en turno de noche Mercadona Online en Valencia

Mozo/a de Almacén Bloque Logístico en Zaragoza

Personal de Supermercado para jornada parcial en Sueca y Cullera

Operario/a de Fábrica de Pan para fin de semana en Abrera

Técnico/a Informática en Monitorización en Valencia

Cómo puedo trabajar en Mercadona

Acceder a la bolsa de empleo de la cadena de supermercados más importante de España es muy sencillo. Solo hay que acceder a la sección 'Trabaja con nosotros' y, a continuación, consultar los puestos vacantes disponibles. Para enviar el currículum será necesario estar registrado en la plataforma online. Es muy sencillo. Si es la primera vez que se lleva a cabo este proceso, bastará con disponer de un correo electrónico y, acto seguido, introducir una contraseña.

Una vez realizados estos pasos, se recomienda rellenar todos los campos que tienen que ver con la información personal del candidato, como en el caso de nombre, apellidos o número de teléfono. Así como adjuntar el currículum en formato PDF.