¿Plagio a Mercadona? El supermercado turco inspirado en su imagen (y su web)

El modelo de Mercadona sigue siendo todo un éxito en España y el resto del mundo: su sistema de proveedores ha revolucionado por completo el sector de la alimentación, hasta el punto de que Mercadona es objeto de estudio en prestigiosas universidades de EEUU como Harvard desde hace unos años. Sin embargo, inspirarse en la estrategia comercial parece lícito, mientras que imitar su imagen de marca, sus marcas blancas e incluso su web podría llegar a constituir un plagio. Algo que no le ha importado a File, una cadena de supermercados que abrió sus puertas en 2015 en Turquía y que se ha 'apropiado' hasta de los colores verde y amarillo de la compañía valenciana.

Desde el logotipo hasta la estructura de las tiendas, todo huele a Hacendado y Deliplus. Corregimos: Harras y Daycare. Porque incluso las marcas blancas de File son realmente parecidas a las de Mercadona. Sin embargo, no tiene nada que ver con España o con Juan Roig: propiedad de BIM, una de las empresas líderes en el sector de la alimentación en Turquía, se concibió hace unos años como un modelo rompedor pensado para revolucionar el mercado en el país otomano y en el resto de Europa. Para ello, se basa en sus marcas blancas que, como si se tratase de un videojuego deportivo sin licencias, no son difíciles de adivinar cuando las comparamos con las de Mercadona:

Pero los paralelismos entre ambas compañías no acaban ahí y se evidencian en muchos otros detalles: el logo de Harras es exactamente igual que el logo de Hacendado; el de Actisoft es de color verde, al igual que la marca de productos de limpieza de Mercadona; mientras que el de Daycare presenta una tipografía muy similar a la de Deliplus. Es decir, que sus marcas blancas no solo se parecen en el nombre, sino que además no se esfuerzan en ocultar de dónde se han inspirado.

Aunque, quizás, el plagio más evidente (y legalmente punible) sea el de la descripción que se ofrece en su web: "El objetivo principal de este modelo es satisfacer las necesidades de alimentación, cuidado personal y limpieza general de los consumidores con productos saludables y frescos, producidos con buena o mejor calidad, con altos estándares y puestos a la venta a precios bajos constantes". Un texto muy similar al de Mercadona, que "tiene por objetivo asumir la responsabilidad de prescribirle a 'El Jefe' (cliente) la mejor opción para satisfacer sus necesidades de alimentación, limpieza del hogar, higiene personal y cuidado de mascotas".