La millonaria tiktoker Charli D'Amelio en problemas: nadie ve sus videos

TikTok es la aplicación de referencia entre los más jóvenes y una de las más exitosas en el catálogo de apps de cualquier sistema operativo. Según los datos publicados por Business Insider, en los últimos años, la aplicación ha crecido exponencialmente hasta cerrar el año 2021 superando los mil millones de usuarios activos mensuales en la plataforma.

Muchos de sus principales creadores de contenido apenas llegan a los 25 años y cuentan con sueldos millonarios. La revista especializada Forbes ha elaborado una lista con los seis tiktokers de todo el mundo mejor pagados en la plataforma. De media, los creadores ganan entre 100.000 y 250.000 dólares por cada publicación, aunque los hay que llegan hasta medio millón.

Este es el caso de Charli D'Amelio, actualmente el perfil con más seguidores de la aplicación. Actualmente, cuenta con más de 133 millones de seguidores y gracias a su popularidad ha atraído a una gran cantidad de marcas. Tiene con un patrimonio de 17,5 millones de dólares y ha firmado acuerdos publicitarios con empresas como Invisalign, Morphe o Dunkin' Donuts.

A pesar de esto, la creadora de contenido no está pasando por su mejor momento en la aplicación. Según denunciaba D'Amelio en su perfil de Twitter hace unos días, TikTok le podría estar castigando al no compartir sus videos con el público. A pesar de que el hecho pueda parecer menor, la mayoría de creadores de contenido de la app ganan dinero gracias a sus publicaciones y según la cantidad de visitas que perciban, por lo que D'Amelio estaría perdiendo dinero.

"¿Estoy castigada?"

En la captura de pantalla que la tiktoker comparte en Twitter, se puede ver cómo sus últimos tres videos no tienen ninguna visita, a diferencia de los anteriores que superan los 10 millones de reproducciones. Sus fans hablaban de un caso de "shadowban", un término que hace referencia al hecho de que tu contenido no se muestre en redes sociales. Esto no es debido a que la app haya eliminado tus recursos o no te deje de publicar, lo que ocurre es que tus videos, fotos o textos dejan a aparecer en las recomendaciones o listas de seguidores y público en general, de algún modo te vuelves invisible.

A pesar de que este problema puede estar resulto en la actualidad, si se comparan las cifras de los vídeos que Charli D'Amelio hacía hace meses atrás, se alejan varios millones de las que hacen lo que ha publicado recientemente. Para evitar el "shadowban" es recomendable seguir todas las instrucciones y normal de las aplicaciones.