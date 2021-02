El profesor que se hizo millonario tras escribir el currículum de sus alumnos.

Cuando se trabaja como profesor de inglés, especialmente en el extranjero, es bastante normal que los alumnos recurran a él en busca de asesoramiento a la hora de buscar un empleo. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Richard Lambert, un docente que empezó aconsejando e incluso corrigiendo los currículums de sus pupilos, y que terminó haciendo de esa labor un negocio de dos millones de dólares. ¿La clave? Su experiencia en la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Harvard en su época de estudiante, un poco de inventiva y mucha tenacidad.

Tal y como relata este artículo de 'CNBC', todo empezó cuando Lambert advirtió que sus estudiantes necesitaban ayuda para escribir sus currículums y cartas de presentación. Se trata de algo habitual cuando uno quiere mejorar su nivel de inglés para optar a puestos en países como EEUU o el Reino Unido (o, en el resto de Europa, en empresas con el inglés como lengua vehicular). Por eso, antes de ponerse en contacto con las compañías, los alumnos suelen pedirle al profesor que les revise sus textos.

"Aunque no estudié para ello, tenía experiencia para escribir un currículum y saber cómo hacerlo de manera efectiva. Entonces, de repente estaba a dos bandas: haciendo los currículums para profesionales, pero también estaba enseñando", relata Lambert, que en 2014 decidió convertir esa labor en un trabajo a media jornada. Se publicitó como redactor de currículums y cartas de preseentación en una plataforma para contratar a autónomas a un precio de hasta 55 dólares por trabajo, en función de las necesidades del cliente y el tiempo necesario para llevar a cabo el trabajo.

De una red de profesionales al boca a boca

Dos años después, Lambert se dio cuenta de que ganaba mucho más con su trabajo parcial, así decidió dejar su trabajo como profesor y dedicarse a tiempo completo a redactar currículums. Primero, gracias al boca a boca de la gente y utilizando la red de clientes que ya había creado en la plataforma para autónomos. Aunque Lambert ya tenía una agenda a rebosar a partir de su trabajo como maestro, comprendió que una plataforma de trabajo independiente podía ayudarle, ya que "cuando trabajas por tu cuenta, te das cuenta de lo difícil que es construir un negocio", en su opinión.

"Me di cuenta de que [centrarme en] estas otras cuestiones, como impulsar el tráfico, la publicidad o las relaciones públicas, me quitaba tiempo para lo que realmente me gusta hacer, que es escribir los currículums, conseguir que la gente obtenga resultados y que los contraten", añade Lambert, destacando que este tipo de plataformas para autónomos "valen la pena", incluso aunque cobren tarifas sobre el precio del servicio. En el caso de Fiverr -la plataforma en la que ha desarrollado toda su carrera-, se queda aproximadamente con el 20% de sus ingresos.

Desde que creó su cuenta de Fiverr en octubre de 2014, Lambert ha aumentado sus tarifas: hoy en día, generalmente cobra una tarifa plana de entre 75 y 130 dólares, según el servicio, desde una edición estándar del currículum, hasta un pack completo que incluye currículum, carta de presentación y perfil de LinkedIn. El resto, lo ha hecho la calidad de su trabajo. Por ejemplo, el algoritmo de Fiverr que destaca a ciertos profesionales tiene en cuenta factores que incluyen las calificaciones del vendedor, las revisiones, la calidad y la cantidad de entregas.

Y, evidentemente, un trabajo de calidad también ayuda a hacer crecer el negocio a través del boca a boca. "Cuando haces un buen trabajo, alguien consigue un empleo y se lo van a contar a toda su familia. Entonces, toda su familia vendrá a buscarte", explica Lambert, que ha convertido en solo seis años un trabajo parcial en todo un negocio de dos millones de dólares.