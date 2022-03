El motivo por el que Elon Musk está viviendo "bajo el umbral de la pobreza"

La semana pasada, la cantante Grimes revelaba en una entrevista para Vanity Fair, que su expareja y padre de sus dos hijos, el empresario Elon Musk, no era tan rico como muchas personas lo veían. "No vive como un multimillonario. Vive a veces por debajo del umbral de la pobreza. Hasta el punto en que pensé, ¿no podemos vivir en una casa muy insegura de dólares 40,000?", confesó la artista al periodista.

Para ejemplificar esta afirmación, Grimes explicó al medio que en una ocasión, cuando ambos vivían en Los Ángeles, ella le planteó que cambiaran un colchón de la casa porque tenía un agujero. Sin embargo, Musk no quiso comprar otro y le sugirió reemplazarlo por el de otra habitación y así ahorrarse los costes.

En este sentido, la cantante ha asegurado que el magnate está dedicando todos sus recursos a la carrera espacial por alcanzar Marte, un proyecto muy difícil y que no reporta ingresos al empresario. "No hay forma de que gane dinero. Es para el beneficio de la humanidad, y es peligroso y costoso, y la gente dice: ¡Está acumulando dinero! No, lo está gastando todo en I+D" defiende Grimes.

Con el fin de lograr este objetivo, Musk ha decidido tomar una drástica decisión que afecta a todas sus propiedades. Para cumplir con su compromiso de centrar todos sus recursos en su misión de alcanzar Marte, el empresario ha decidido vender todas sus casas para dedicar estos ingresos a la investigación.

Vende sus 7 casas

El CEO de Tesla y SpaceX ha enajenado sus siete propiedades en el estado de California por más de 116 millones de euros, lo que le ha repercutido una ganancia de más de 22 millones de euros, según Independent. Entre las casas que ha vendido, se encuentra la que fuera la vivienda de Gene Wilder, actor de la película original de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. El empresario ha acordado vender la propiedad al sobrino de Wilder, Jordan Walker-Pearlman, bajo la condición de que no fuera derribada o "perdiera su esencia". La familia del actor se hizo con la propiedad por un precio superior a los 6 millones de euros.

Actualmente, Elon Musk reside en un apartamento que ha alquilado en la ciudad de Boca Chica, en el estado de Texas. La vivienda es propiedad de su empresa aeroespacial Space X y su valor es de aproximadamente 45 mil euros.