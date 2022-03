El exitoso negocio de una joven de 26 años para ganar más de 150.000 € al año

A veces seguir tu instinto y apostar por un hobby puede dar grandes frutos. Gabby Beckford, quiso seguir su pasión por los viajes y optó por invertir en su pequeño blog de turismo, Packs Light. Para ello, la joven estadounidense de 26 años tuvo que renunciar a su trabajo como ingeniera una semana antes de que estallase la pandemia. Ahora lleva casi un año entero siendo nómada digital mientras viaja por el mundo y ha conseguido numerosos patrocinios.

Esta empresaria de la generación Z se ha convertido en toda una experta en marketing de viajes y a través de sus redes sociales, así como su página web trata de inspirar a otras mujeres emprendedoras a lanzar sus negocios. Además, también colabora con algunos medios especializados en el sector como Forbes, National Geographic, CNNTravel o Travel+Leisure.

Tal y como explica en CNBC Make It, su camino al éxito no fue un proceso sencillo. "Cuando Packs Light comenzó era solo un pasatiempo y no tenía idea de cómo crear contenido que aumentara el número de lectores y atrajera clientes. Tuve que encontrar mentores, hacer preguntas y aceptar los fracasos", señala la joven. Más allá de compartir sus viajes y destinos favoritos a través de Instagram, Beckford también realiza consultas de marketing B2B con otros emprendedores o empresas. En total consigue unos ingresos superiores a 150.000 euros anuales. A lo largo de este tiempo ha tenido que enfrentarse a muchos retos y en la publicación señala los cuatro consejos que hubiera querido saber antes de iniciarse en este mundo.

Aprender de todo

Como ocurre al inicio de muchos negocios, el emprendedor debe asumir una gran variedad de roles. Es por ello que la experta recomienda tener la mente abierta y aprender de toda la experiencia. Además, asegura que esto le permitió ahorrar en sus inicios para poder invertir en el futuro.

Contratar expertos

Más adelante, cuando su empresa se afianzó, pudo contratar a otros trabajadores. "Planifica con antelación este paso y elabora una estrategia para construir a tu equipo ideal", explica. Por otro lado, señala que antes de elegir a los empleados es esencial crear un buen entorno laboral.

Asumir las críticas

Asimismo, cualquier que se quiera iniciar en el mundo del emprendimiento debe estar preparado para aceptar numerosas críticas. "Cuando compartí mis ganancias en el blog, recibí muchas felicitaciones, mientras que otros fueron menos amables", recuerda. Ante todo, tiene en mente que no debe aceptar opiniones de aquellos que no están dispuestos a perseguir sus pasiones vitales.

Mantener un objetivo

Si el dinero es tu principal objetivo, es posible que fracases. Beckford considera que las ganancias pueden ser atractivas, pero el sacrificio que hay que hacer para llegar hasta ahí es demasiado tedioso. "Para tener éxito, debes recordar tú por qué y seguir adelante. El éxito financiero llegará eventualmente", aconseja.