La joven 33 años que trabaja 10 horas a la semana y gana hasta 779.000€ al año

¿Imaginar poder viajar en tu propio yate por todo el mundo mientras tu negocio genera ingresos superiores a los 770.000 euros al año? Esta joven de 33 años lo ha logrado gracias a un blog de finanzas que empezó en 2011 y que hoy en día le reporta ingresos pasivos millonarios. Después de acabar la universidad, Michelle Schroeder-Gardner logró un puesto como analista financiera donde ganaba 40.000 dólares al año.

A pesar de ese salario, tenía que hacer frente a los gastos diarios y una deuda ocasionada por sus préstamos estudiantiles, por lo que se planteó crear un negocio secundario que le ayudase a llegar a fin de mes. Su blog dedicado al ahorro y a las finanzas, 'Making Sense of Cents', ha logrado todos sus sueños y hoy en día no necesita dedicar más de 10 horas a la semana para seguir manteniendo el negocio a flote, apuntan en CNBC Make It.

De hecho, en los últimos cinco años, se ha embolsado un promedio de 779.000 euros por sus consejos sobre cómo iniciarse en el mundo de la inversión, qué productos financieros son los más recomendables para ahorrar y qué decisiones financieras pueden cambiar tu economía personal. Pero, ¿cómo lo consiguió?

Tiene dinero suficiente para jubilarse antes

Schroeder-Gardner empezó el blog como un hobby y unos meses después un amigo le puso en contacto con una empresa que quería que escribiera contenido patrocinado para ellos. Al principio le pagaron 100 dólares por esta acción, pero poco a poco y gracias a su profunda investigación sobre la competencia, logró conocer las bases para generar más dinero. No solo empezó a publicar con mayor frecuencia, también incorporó publicidad.

A los dos años de invertir en este espacio ya había logrado ingresos de entre 5.000 y 10.000 euros al mes. Solo cuando ya había logrado saldar su deuda con el banco por los préstamos de estudiantes, es cuando optó por dejar su empleo y dedicarse a hacer crecer su blog.

A lo largo de estos once años ha logrado seguir aumentando el potencial de su negocio gracias a su presencia en redes sociales, cursos especializados en creación de blogs de éxito y colaboraciones. Según apunta, hoy en día solo necesita trabajar una o dos veces a la semana, ha conseguido más de 4 millones de dólares en los últimos cinco años.

En la actualidad no solo ha logrado la independencia financiera junto a su marido, también ha optado por vivir junto a toda su familia en altamar en un yate de lujo. Esto les permite viajar por todo el mundo sin depender de una hipoteca y cambiar su hogar por otro constantemente. "Queríamos probar algo nuevo. Habíamos hecho la vida en una autocaravana durante unos tres años y medio, y pensamos que una vida de navegación sonaba divertida", señala en el portal especializado Next Advisor de Time.