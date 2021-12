Esta niña de 12 años ha ganado más de 1,4 millones de euros con sus NFT

NFT significa literalmente en inglés 'Non fungible token', es decir, un tipo de token criptográfico que no se puede copiar. Es por ello que muchas personas están empezando a pagar grandes cantidades por productos digitales exclusivos. Se tratan de activos criptográficos basados en blockchain que no pueden copiarse porque se componen de códigos identificativos y metadatos únicos que permiten distinguir unos de otros. Cada uno de ellos tiene gran exclusividad y pueden ser desde una obra digital como el famoso collage de Beeple que vendió la casa de subastas Christie's hasta archivos de audio, vídeo, memes, gifs o tweets.

Son muchos los que se han animado a lanzar sus propios diseños, desde el youtuber Willyrex, que creó unas imágenes interactivas, hasta menores expertos en este mundo que ganan millones de euros con las ventas. Benyamin Ahmed, un británico de solo 12 años, se ha convertido en un especialista en programación y recientemente lanzaba sus propios tokens con beneficios de hasta 400.000 euros.

El caso de Nyla Hayes es similar, esta niña de 12 años empezó a dibujar con cuatro años y a la edad de 9 había creado un proyecto llamado 'Long Neckies', cuellos largos traducidos al español, mediante el cual representaba a mujeres de todas las etnias y aspectos con un cuello largo y estrecho inspirándose en los brontosaurios. Ahora, la menor ha empezado a vender sus colecciones a través de NFT y ya ha ganado más de 1.4 millones de euros.

Arte digital millonario

En total ha puesto a la venta 75 piezas diferentes a través de las plataformas de NFT. Los originales han resultado tan populares durante el verano decidió crear más de 3.000 retratos. La acogida fue enorme y se agotaron a las pocas horas, explica su madre. Tal y como indican en Business Insider, la artista considera que con sus obras quiere demostrar que las mujeres pueden ser hermosas, fuertes y poderosas sin importar su cultura u origen.

Hayes solo necesita una tablet o un smartphone así como la aplicación Procreate para diseñar sus obras. La inspiración la saca tanto en el mundo real como en el digital. A menudo se fija en la gente o busca imágenes en Google y Pinterest. En los últimos meses, se ha inspirado en las portadas de la revista Time para recrear su propia versión de las mujeres que aparecen. De momento, esta amplia colección ha generado 5,1 millones de euros en Ethereum en la plataforma OpenSea, de los cuales 1,4 corresponden a la artista. Cada día perfecciona más su técnica y en el futuro espera poder dedicarse al completo a esta profesión.