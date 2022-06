Cuatro normas estrictas que imponen los padres para criar a niños exitosos

La educación de los más pequeños es una de las tareas más complejas a las que deben de enfrentarse los padres. No existe un manual que pueda ser aplicados por todas las familias y para todos los casos. Sin embargo, si existen técnicas que pueden ser adoptadas por los adultos para que los hijos crezcan con unos valores y un estilo de vida más próspero.

La profesional Margot Machol ha detallado en su libro 'Raising a Entrepreneur' cuatro normas estrictas que aplicaron los padres que querían educar a sus hijos para que tuvieran éxito en la vida. Para tener un mejor conocimiento sobre estas técnicas de educación, la escritora entrevistó a más de 70 adultos y ha explicado a la CNBC sus conclusiones.

Independencia extrema

Una de las claves más repetida por los padres es la independencia de los hijos. "Les di la oportunidad de ser muy independientes desde el principio", ha explicado Esther, la madre de dos mujeres que triunfan en sus campos de trabajo. Ellas crecieron sabiendo que sus padres confiaban en que se comportarían de manera responsable. Si se tuviera miedo o temor a ofrecerles esto, se podría optar por "darles cosas que hacer en la casa para contribuir con la familia", como tareas para hacerlos responsables y desarrollar su confianza.

Fomentar la compasión

La autora asegura que cuando los adultos enseñan a los menores cómo se siente al ayudar a otros que están luchando, "ya sea en todo el mundo o en la mesa de la cocina", obtienen una ventaja en el desarrollo de una perspectiva compasiva. Asimismo, señala que la conciencia temprana de los problemas de otras personas puede alentar a los niños a plantearse cuestiones como "¿Realmente las cosas tienen que ser así?", o "¿Cómo puedo mejorarlos?".

Aceptar el fracaso

En una conversación con Nia Batts, una emprendedora de éxito, la escritora le preguntó si no había tenido miedo al fracaso. La joven fue clara en su respuesta. Gracias a la educación que había recibido por parte de sus padres, cuando era más pequeña aprendió los méritos de fallar temprano: "Recuerdo que mi papá a menudo me preguntaba: ¿En qué fallaste hoy?. Me enseñó que en tus heridas están tus dones y en tus fracasos están tus oportunidades".

Buscar su camino

Lo más habitual entre los niños es que no tenga clara su vocación hasta una edad más madura. Pese a que los padres se esfuercen por marcar un camino fijo, lo mejor que es los menores puedan explorar sus gustos y aficiones sin una ruta fija. "Vea lo que quieren sus hijos, cuál es su pasión, en qué son buenos y qué los hace felices. Permita que su don se revele. Entonces apóyalo", ha aconsejado Machol.