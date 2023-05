Estas son las nueve preguntas ilegales en una entrevista de trabajo

Día 1 de mayo de 2023, Día Internacional del Trabajador, por lo que no cabe duda de que es la fecha ideal para saber cuáles son las preguntas ilegales en una entrevista de trabajo. Y es que, siendo sinceros, ¿quién no ha pensado esto alguna vez antes de enfrentarse a un proceso de selección? Lo cierto es que incorporarse al mercado laboral nunca es fácil y, menos aún, cuando los reclutadores plantean a los candidatos cuestiones poco habituales, para tratar de conocerlos a fondo, aunque sin reparos. Si esto sucede, es clave que estas personas sepan que hay nueve preguntas que están prohibidas por ley, a las que nunca se debería responder.

Lo principal a tener en cuenta es que los asuntos que traspasan el ámbito de lo privado y lo personal son ilegales. Así, la normativa vigente en España está del lado del candidato, ya que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado ahora por Yolanda Díaz, reforzó el pasado año la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. De esta forma, estableció que no se deben hacer preguntas sobre la salud de una persona o discriminatorias, que pretenden descartar por motivos ajenos al empleo.

Aunque los candidatos tienen la opción de denunciar a la empresa, esto no suele ser lo habitual por miedo a no ser considerados para el puesto de trabajo. No obstante, los sindicatos recomiendan que, ante una pregunta que no es procedente, sean ellos mismos los que renuncien, puesto que esto les dará una pista de que la entidad quizá no cumpla del todo con la legalidad.

Las preguntas prohibidas en un proceso de selección

El artículo 14 de la Constitución española establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Por ello, los reclutadores no pueden hacer preguntas sobre edad, sexo, estado civil, salud, religión, política o condición sexual. En concreto, estas son las cuestiones que no tienen que formularse en una entrevista de trabajo:

¿Cuál es tu país de origen ?

? ¿Cuántos años tienes?

tienes? ¿Crees en alguna religión ?

? ¿Cuál es tu orientación sexual ?

? ¿Cuál es tu orientación política ?

? ¿Cuál es tu raza o etnia ?

? ¿Estás casado , tienes hijos o tienes pensado formar una familia pronto?

, tienes hijos o tienes pensado formar una pronto? ¿Tienes algún tipo de discapacidad física o mental ?

? ¿Cuánto mides o pesas?

¿Se puede denunciar a la empresa por preguntas ilegales?

Si la persona que actúa como representante de la empresa en una entrevista de trabajo formula alguna de las preguntas que se han mencionado con anterioridad, estaría cometiendo una infracción muy grave. Ante esto, el trabajador está en su derecho a no responder, si quiere ser diplomático -“lo siento, pero prefiero no responder a esto”-, o irse ya que, si antes de incorporarse al empleo se saltan la ley, quizá el puesto no se ajuste a lo que esperaba.

Por el contrario, si se opta por responder, al considerar que no hay mala intención, se aconseja preguntar primero de manera educada de qué forma puede afectar la contestación a la candidatura, para intentar sacarle partido. Por ejemplo, cuando pregunten por la edad se puede aprovechar para hablar de la experiencia.

Otra alternativa ante una pregunta ilegal es denunciar a la empresa y, si la Inspección de Trabajo encuentra evidencias que confirmen que ha sucedido, esta tendría que pagar una multa que va desde los 7.501 hasta los 30.000 euros, cuando es de grado mínimo, desde los 30.001 hasta los 120.005 euros, si es de grado medio, y desde los 120.006 hasta los 225.018, si es de grado máximo.