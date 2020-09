Un salario de 1.600 euros. Es lo que ofrece una peculiar oferta de trabajo en Alemania en la que lo único que hay que hacer es... nada. Se trata de la vacante que, hasta el 15 de septiembre, está activa en la Universidad de Bellas Artes de Hamburgo (HFBK, por sus siglas en alemán) y a la que pueden aspirar tres candidatos. Eso sí, el director del proyecto, Friedrich Von Borries, avisa: no es tan fácil como parece.

Para acceder a esta oferta de empleo, los aspirantes deberán responder a las siguientes cuatro preguntas:

¿Qué no quiero hacer?

​¿Por qué no quiero hacer esto?

¿Por qué soy particularmente adecuado para esto?

¿Cuánto tiempo no quiero hacer esto?

La oferta se enmarca dentro del proyecto de la universidad titulado: "Escuela de Consecuencias. Ejercicios para una vida diferente", que serán donde figuren los proyectos de los tres ganadores.

Detalla el arquitecto y diseñador, Von Borries que la beca "no es un avance profesional, sino un impulso para ayudar a las personas a pensar en una dirección diferente". Parece tremendamente sencilla, sí, pero para su creador es bastante más difícil de lo que parece.

"No hacer nada es tan difícil que muchos acaban fracasando"

Según ha explicado en una entrevista en la revista germana Der Spiegel, la vacante no se trata de vaguear sin más, sino de que la gente se pregunte: '¿qué tipo de ociosidad sería para mí?'. "Me gustaría tener el informa porque no hacer nada es muy difícil. Tan difícil que algunas personas acaban fracasando. Así que me gustaría documentar esto junto con los becarios", cuenta Von Borries

"Si bien 'no hacer nada' tiene una connotación generalmente negativa, la omisión es una práctica cultural que hemos olvidado, explica. Para este artista alemán, nuestra sociedad sigue la lógica del crecimiento y la aceleración y lo que le gustaría realmente es cuestionar esta orientación al éxito. "Porque mientras sigamos haciéndolo sin cuestionarnos, no seremos capaces de hacer frente a los desafíos de una reestructuración ecológica y social que se necesita con urgencia".

Otro de los aspectos sorprendentes de esta vacante es la duración de la misma que está sujeta a las condiciones del solicitante, que será quien diga durante cuánto tiempo y cómo no hará nada.

Entonces, el propio promotor de la oferta, Von Borries, ¿será bueno no haciendo nada? "Definitivamente, no soy un modelo a seguir", confiesa en Spiegel. "Estoy totalmente formado por hacer y hacer, por el dogma protestante de que el trabajo en sí mismo es un valor".

Cuenta como durante la cuarentena del coronavirus estuvo "deprimido". Ahí fue cuando se dio cuenta de lo difícil que es no hacer nada. Y también, dice, porque es algo que los demás lo notan.