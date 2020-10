Los diez países que más españoles 'fichan': sueldos de hasta 82.098 euros

Aunque las restricciones a la movilidad propiciadas por la crisis de la Covid han frenado en seco la actividad migratoria en nuestro país, lo cierto es que sigue habiendo muchos españoles que se plantean mudarse al extranjero para mejorar su carrera profesional, más aún teniendo en cuenta las previsiones de caídas históricas del PIB en España durante 2020. Por eso, particularmente desde la crisis de 2008 se han multiplicado el número de españoles que han optado por trasladarse fuera de nuestro país para probar fortuna.

Aquel éxodo masivo se concentró en Europa, especialmente en países como el Reino Unido o Alemania, que vieron en los españoles a una mano de obra más barata que la británica, pero con un alto nivel formativo. Sin embargo, no se trata de los principales destinos, a tenor de los datos que anualmente publica el INE sobre españoles residentes en el extranjero. Y tampoco son los más lucrativos, si nos atenemos al salario medio en 2019 de los 10 países que más españoles 'fichan'. Son los siguientes.

1. Argentina - 473.519 españoles

1. Argentina - 473.519 españoles Pixabay/HalloweenHJB

Los lazos de España y Argentina se extienden más allá de una lengua o cultura comunes: a principios del siglo XX y en la posguerra civil se produjeron la mayoría de las migraciones desde nuestro país, ante el clima de inestabilidad política y a raíz del franquismo. Desde entonces, muchos 'gallegos' se han afincado en el país sudamericano, viviendo incluso una tercera ola de migraciones desde 2009, pasando de casi 300.000 españoles residentes a 473.519 en 2019 (un 1,7% más que el año anterior). Sin embargo, mudarse a Argentina también requiere de un cambio de mentalidad, pues los salarios allí no tienen nada que ver con los de España: el sueldo medio es de 2.100 euros al año, aunque los precios también son infinitamente más bajos debido a la deflación acumulada en los últimos 30 años.

2. Francia - 273.290 españoles

2. Francia - 273.290 españoles

París sigue siendo uno de los destinos preferidos por los españoles para hacer turismo... y para vivir. Históricamente, Francia ha sido una vía de escape para miles de españoles que buscaban mejorar su carrera profesional (o huir del franquismo). Actualmente, se mantiene al alza: en el último año la presencia de españoles creció un 4,1%, llegando hasta los 273.290. Quizás, en el caso de nuestro país vecino lo que más atrae son los competitivos salarios que se ofrecen: 36.547 euros al año de media.

3. EEUU - 167.426 españoles

3. EEUU - 167.426 españoles EP

Tal vez el clima político del país hace que no sea el mejor momento para instalarse en EEUU. Pero si se consigue obviar la política antiinmigración de Donald Trump y la incidencia de la Covid en un país dividido por los mensajes negacionistas con los que coquetea el presidente del país, puede ser una gran opción para mudarse. No en vano, en 2019 creció un 6,3% el número de españoles residentes en EEUU, hasta los 167.426, en gran medida atraídos por la competitividad de sus sueldos: 50.965 euros al año de media.

4. Alemania - 167.151 españoles

Alemania - 167.151 españoles EFE

Efectivamente, Alemania ha sido uno de los países que más talento español ha captado en los últimos años, hasta el punto de ser el cuarto en la lista. Especialmente gracias al 'boom' de los idiomas que ha permitido a miles de españoles arraigar en ciudades como Berlín o Frankfurt desde la crisis económica de 2008. Y no es de extrañar, ya que el sueldo medio en Alemania es de 52.185 euros al año en 2019, lo que ha llevado en el último año a aumentar un 4% el número de españoles residentes, hasta los 167.151.

5. Reino Unido - 152.291 españoles

5. Reino Unido - 152.291 españoles EFE

Sorprendentemente, el tortuoso proceso del Brexit no ha desanimado a los españoles a probar fortuna en el Reino Unido: solo en 2019, el número de residentes se disparó un 9,4%, hasta los 152.291. Sin duda, el principal motivo para mudarse al país británico sigue siendo la posibilidad de aprender inglés mientras se gana un sueldo mayor que en España. En concreto, el salario medio en el Reino Unido es de 46.485 euros al año.

6. Cuba - 147.617 españoles

6. Cuba - 147.617 españoles.

Cada año, algo más de 2.000 españoles emigran a Cuba, un territorio conquistado en el siglo XVI y que, a día de hoy, sigue manteniendo estrechos lazos con España. En total, hay censados 147.617 españoles en la isla, aunque esta cifra tiene truco: gracias en gran parte a la Ley de Nietos -que reconoce a un cubano la nacionalidad española si es descendiente de un abuelo español-, entre 2009 y 2018 se registraron 139.197 nuevas incorporaciones de residentes en Cuba al Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero. Esto disparó el número de españoles residentes en la isla, aunque no todos han nacido allí. En cualquier caso, si la economía planificada por el Estado (y, por consiguiente, el dinero) no es un motivo primordial para mudarse a Cuba, puede ser un destino ideal. Eso sí, has de saber que el salario medio es de 368 euros al año.

7. México - 144.553 españoles

7. México - 144.553 españoles Walpaperflare.

Otro país con lazos históricos con España es México, donde en 2019 había 144.553 españoles residentes (un 3,1% más que el año anterior). Al margen del masivo éxodo republicano durante la Guerra Civil, en los últimos años se ha convertido en un destino preferente para jóvenes y emprendedores: según un artículo de 'The Objetive', el número de españoles entre 20 y 34 años que han emigrado a México se ha triplicado en la última década. Es cierto que los sueldos son más bajos -4.772 euros al año de media-, pero también lo es que los precios no tienen mucho que ver con lo que acostumbramos en nuestro país.

8. Venezuela - 142.302 españoles

Caracas, Venezuela. Pixabay

Venezuela es un caso especial: si bien sigue siendo uno de los países con más número de españoles residentes (142.302 en 2019), lo cierto es que la inestabilidad geopolítica de la región ha llevado a muchos a huir en el último año, cuando se registró una caída del 6,3% en el censo de españoles en el país. Sin duda, muchos de los que se mantienen a estas alturas en Venezuela tienen contratos con empresas españolas que operan allí (Iberia, Repsol, Telefónica o BBVA tienen presencia). Y no es de extrañar, pues a la hora de plantearse una hipotética mudanza al país sudamericano no existen muchas certezas económicas: la inflación se dispara día a día a niveles inasumibles, mientras que no existen datos actuales sobre el salario medio en Venezuela.

9. Brasil - 133.188 españoles

Brasil - 133.188 españoles

Se calcula que, desde la independencia de Brasil, alrededor de 750.000 españoles han emigrado al país. A principios del siglo XX se produjeron los mayores éxodos y actualmente los españoles somos el tercer grupo étnico del país, por detrás de portugueses e italiano. En 2019 vivían 133.188 españoles en Brasil (un 1,7% más que el año anterior), especialmente atraídos por el clima, la naturaleza y, en los últimos años, porque el país se ha convertido en uno de los centros neurálgicos de los negocios de Sudamérica. El salario medio es de 3.413 euros al año, pero los precios también son sensiblemente inferiores a los de España.

10. Suiza - 124.414 españoles

El nuevo salario mínimo de Ginebra favorecerá a 30.000 trabajadores. Canva.

Sin embargo, si lo que buscas es simple y llanamente ganar más que en España, Suiza puede ser la mejor opción: con un sueldo medio de 82.098 euros al año, es uno de los países en los que más ingresos se pueden generar. En 2019 había 124.414 españoles residentes, un 2,4% más que el año anterior, lo que evidencia que se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para todo tipo de perfiles (y no solo para los que tradicionalmente han estado relacionados con la hostelería o los deportes de invierno). Eso sí, la carga impositiva es más alta que en España y los precios se fijan acorde al salario... Es decir, que hay que ganar mucho para vivir bien en Suiza.