Los 4 pasos más importantes de una rutina para ser productivos en el trabajo

Es algo bastante habitual que las mañanas antes de trabajo se hagan largas e intensas, sobre todo a la vuelta de un fin de semana o de unas vacaciones. La mejor forma de centrar la cabeza y comenzar el día con energía es estableciendo una rutina que nos permita hacer las tareas con agilidad y con proceso más automatizado. Si aún no has fijado unos ejercicios o actividades para preparar la jornada, aún estás a tiempo de ponerlas en funcionamiento.

Kurtis Hanni es un director financiero con más de 10 años de experiencia en esta área. En declaraciones al medio estadounidense CNBC, el profesional ha asegurado que su éxito no habría sido posible sin su rutina matutina cuidadosamente elaborada: "Pero estar en roles de supervisión me obligó a ser eficiente a partir de eso, me di cuenta del poder de tener una rutina y cómo realmente puede prepararte para el éxito". Para compartir su éxito con el resto del mundo, el experto ha explicado los cuatro pasos más importantes en su día a día.

El teléfono

Los teléfonos móviles son uno de los objetos que más distraen la atención del trabajo que tenemos que realizar, sobre todo si tienen el sonido activado. Tenemos la tentación de revisar de formar periódica que todo esté correcto y que nadie nos haya hablado. Sin embargo, con estas acciones perdemos una gran cantidad de tiempo. "Me despertaba, tomaba mi teléfono de inmediato y me daba cuenta de que había pasado tanto tiempo que no tenía tiempo para hacer cosas importantes como hacer ejercicio, pasear a mi perro...", ha asegurado Hanni.

Reflexiones

Aunque pueda parecer extraño, empezar el día con gratitud puede hacer que nos sintamos mejor, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Un estudio de la compañía asegurada de salud Oscar, está acción puede llegar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas o disminuir la ansiedad y la depresión. En ese sentido, el profesional ha detallado que todas las mañanas reflexiona sobre las cosas buenas que le pasan al mismo tiempo que se prepara para la jornada laboral: "Ha sido útil establecer ese buen humor temprano porque es muy fácil desanimarse a lo largo del día si comenzó pensando en algo negativo".

Marcar las prioridades

La mejor forma de llevar un control sobre las tareas que tenemos que hacer durante el día es anotarlas, ya sea en una nota de papel o en el teléfono móvil. Para ello, tendremos que clasificar las actividades pendientes por prioridades, de más importante o urgentes a menos. "Estaba entrando en mi día de trabajo, y simplemente me ponía en marcha y hacía lo que estaba frente a mí. Y luego llegaría a las cuatro en punto. Y me di cuenta de que no había hecho esto para lo que tenía una fecha límite. Así que ahora hago primero las tareas más difíciles o más importantes", ha comentado Hanni.

Antelación

Para comenzar bien la mañana, lo aconsejable es comenzar con la rutina desde por la noche. Acciones como preparar la comida, la ropa o las herramientas que sean necesarias para el trabajo son tareas que podemos ir adelantando antes de ir a dormir. Esto puede suponer un gran esfuerzo al principio, pero como defiende el profesional: "Se trata de la superación personal y el cuidado de la mente y el cuerpo. Se trata de asegurarse de que lo primero que haga cuando se despierte sea prepararse para el éxito".