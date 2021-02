Patentes, un negocio que permite a las empresas aumentar el 36% los ingresos

Ya sea una empresa farmacéutica dedicada a la búsqueda de la cura del cáncer, una compañía tecnológica o un despacho de abogados con un departamento de innovación, patentar los productos, servicios o procesos que se utilizan pueden suponer un gran negocio, que les permite aumentar sus ingresos. Esta es una de las conclusiones de un nuevo estudio publicado hoy por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Oficina Europea de Patentes (OEP), que pone de manifiesto que las empresas titulares de, al menos, una patente, un diseño o modelo registrado, o una marca generan, por término medio, un 20% más de facturación por empleado que las empresas que no son titulares de ninguno de estos derechos de propiedad intelectual (DPI). También se constata en el estudio que estas empresas pagan, por término medio, unos salarios un 19% superiores a los de las demás empresas.

Se trata de un infrome que se basa en un análisis estadístico de una muestra en la que se incluyen más de 127.000 empresas de los 27 Estados miembros de la UE y del Reino Unido, y que abarca el período 2007-2019. Un macroestudio a gran escala que supone la continuación de un informe similar publicado por la EUIPO en 2015, donde solo se utilizaron datos de 12 Estados miembros. La metodología también ha sido mejorada por un equipo de economistas de la EUIPO y de la OEP. Abarca las patentes, los diseños o modelos registrados y las marcas, así como cualquier combinación de estos tres tipos de derechos, tanto a nivel nacional como europeo.

El estudio, titulado 'Intellectual property rights and firm performance in the EU' (los derechos de propiedad intelectual y los resultados económicos de las empresas en la UE), confirma una relación sólida y positiva entre la titularidad de diferentes tipos de DPI y los resultados económicos de las empresas. En cuanto a los DPI individuales, es la titularidad de patentes, con un 36% más de ingresos por empleado y unos salarios un 53% más elevados, la que muestra un vínculo más fuerte con los resultados económicos de las empresas en comparación con aquellas empresas que no son titulares de DPI, seguida de la titularidad de diseños o modelos registrados (con unos ingresos superiores en un 32 % y unos salarios superiores en un 30 %) y marcas (con unos ingresos un 21 % superiores y unos salarios un 17 % más elevados).

Especial relevancia en las pymes

En palabras de Christian Archambeau, director ejecutivo de la EUIPO, "este estudio, resultado de la cooperación entre la EUIPO y la OEP, es una prueba más del vínculo existente entre los DPI y los resultados económicos. Esto es especialmente cierto en el caso de las pymes, que constituyen la base de la economía europea. En un contexto tan delicado para la mayoría de las empresas europeas, estos resultados subrayan la importancia de facilitar que las pequeñas empresas protejan sus innovaciones y su creatividad por medio de los DPI, siendo este uno de los principales objetivos de nuestro Plan Estratégico 2025".

Para, António Campinos, presidente de la Oficina Europea de Patentes, "cuanto más sólida sea su cartera de DPI, más rentable será su empresa. Además, las empresas titulares de DPI no solo generan más ingresos: sus empleados también ganan más. Son señales importantes para nuestra economía y nuestra sociedad. El estudio demuestra además que existe un importante potencial sin explotar para las pymes en Europa, ya que muestra que estas son las más beneficiadas por la titularidad de propiedad intelectual. Añadido a esto, las empresas que hacen un uso intensivo de los DPI nos ayudaron a superar la crisis financiera de 2008, por lo cual, creo firmemente que la innovación será uno de los motores que ayuden a Europa a recuperarse de las consecuencias de la Covid-19".

El nuevo estudio ofrece una indicación más de la importancia de los DPI para la economía europea. Un estudio conjunto de la EUIPO y la OEP, publicado en 2019, sobre los sectores que hacen un uso intensivo de los DPI, mostró que dichos sectores generan una proporción significativa y cada vez mayor de la actividad económica y el empleo en Europa. Un estudio anterior de la OEP y la EUIPO, también publicado en 2019, concluyó que las pymes titulares de patentes, diseños o modelos registrados, o marcas tenían más probabilidades que otras empresas de conseguir un gran aumento de su facturación en los años posteriores. Considerados conjuntamente, estos estudios ofrecen pruebas convincentes de la relación positiva entre los DPI y los resultados económicos, tanto a nivel macroeconómico como a nivel de las empresas particulares.