Por qué esta CEO recomienda incluir una errata en los correos de trabajo

Las exigencias que, a veces, nos imponemos nosotros mismos en el ámbito laboral pueden ser infundadas. Buscamos la perfección en el trabajo, sobre todo las mujeres, y muchas veces nos castigamos por cometer errores que no tienen la menor trascendencia aunque les confiramos una importancia mayúscula.

¿Quién no se ha equivocado en la redacción de un correo de trabajo, cometiendo un fallo tipográfico nimio, y después ha temido lo peor? Pues la verdad es que no pasa nada y ese fallo no tendrá consecuencias, así que la CEO Reshma Saujani, directora ejecutiva y fundadora de Girls Who Code, recomienda incluso cometer estos fallos tipográficos de manera consciente para demostrarnos a nosotros mismos y nosotras mismas que no tienen repercusión sobre nuestra situación laboral.

Los fallos pueden ser intrascendentes

Saujani alienta especialmente a las mujeres a incluir un error tipográfico en un correo electrónico profesional para resaltar "cuán intrascendentes pueden ser las imperfecciones". "Te das cuenta de que no te van a despedir, nadie va a venir a reprenderte por eso", señala a la revista Money en una entrevista.

Aceptar las imperfecciones, dice Saujani, puede ayudar a las mujeres a superar las inseguridades profesionales y los complejos que pueden albergar y hacer que se sientan más cómodas asumiendo riesgos con un proyecto o función, incluso si finalmente este fracasa. Obviamente no se trata de mandar emails ininteligibles a clientes importantes, pero sí de entender que no hace falta ser perfectos o perfectas en el ámbito laboral. Esta es la idea que Suajani comparte en su libro Brave, Not Perfect, en el que reflexiona sobre sus propios fallos laborales y profesionales para alentar a otras mujeres a luchar por la excelencia, no la perfección.

La perfección como freno del crecimiento laboral

Las periodistas Katty Kay y Claire Shipman publicaron en The Atlantic que las mujeres solo se sienten seguras en el ámbito laboral cuando son perfectas y esto lastra su avance profesional en comparación con el de los hombres. Saujani también coincide en esta teoría y cree que parte de la razón por la cual las mujeres se quedan atrás en comparación con los hombres en términos de salarios y promociones "deriva de la importancia que nuestra cultura le da a las niñas que necesitan actuar o parecer perfectas".

"La perfección no se recompensa en el lugar de trabajo como en la escuela", defiende Saujani. "Es más probable que se elogien nuevas iniciativas que ganen más clientes o reduzcan costos, pero para llegar allí, tienes que ser valiente y tomar algunos riesgos", concluye, un proceso en el que también hay espacio para los fallos. Ella misma fundó su organización Girls Who Code, que ha enseñado a 185.000 niñas a codificar en seis años, después de haber perdido su carrera política para entrar el Congreso de los EE.UU.