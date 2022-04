Por qué el sueldo de Steve Jobs era de un solo dólar cuando trabajaba en Apple

Uno de los episodios más llamativos de la vida de Steve Jobs, una figura que ya de por sí genera reacciones intensas entre los emprendedores que lo admiran, fue su despido por parte de la junta directiva de Apple. Pero cuando regresó como CEO de la compañía tras 12 años de ausencia, el magnate empezó a cobrar apenas un dólar al año, una estrategia impensable para la mayoría de los ejecutivos que lo idolatran. En este sentido, es una decisión que no se puede entender si no se aprecia, no solo el contexto empresarial de Apple, sino también los aprendizajes que se pueden sacar de ella.

Apple se encontraba en una situación muy delicada en cuanto a su posición financiera, y el gesto de Jobs fue uno de solidaridad y de motivación para su equipo. Se lo podía permitir, por supuesto, sin sacrificar su calidad de vida, pero con una fuente de presión monetaria menos, a la compañía se le hizo más fácil rentabilizar sus esfuerzos comerciales.

Nada de esto hubiera sido una opción si su cofundador no hubiera expresado, como dijo varias veces, un genuino gusto por el trabajo que hacía y el amor que tenía por la labor de Apple. Es un modelo ideal para revisar qué vale la pena hacer si no nos importara el dinero.

Inversión

De todas maneras, sería erróneo pensar que no había una motivación monetaria. De cierta manera, Jobs estaba invirtiendo en Apple, ya que sus ingresos reales de la empresa provenían de los dividendos que le correspondían como dueño de cinco millones y medio de acciones, que valían más de 2.000 millones de dólares cuando se retiró del puesto en 2011.

Es un incentivo que recompensa directamente el desempeño de la empresa, mucho más que un salario que está asegurado sin importar cómo esté la compañía, y varios CEO del sector tecnológico estadounidense lo han adoptado. Además, demuestra el compromiso para con los objetivos a largo plazo, un detalle que puede no parecer mucho, pero que genera una confianza de mucho valor entre los inversores.