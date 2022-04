Cinco prácticas tóxicas con el dinero que comparten los narcisistas y desconocen

El dinero y el narcisismo son dos conceptos que en multitud de ocasiones van cogidos de la mano. Algunos de los rasgos más característicos de esta actitud son la grandiosidad, la superioridad, el derecho o la falta de empatía. Debido a la pandemia, el número de personas que ha desarrollado esta condición ha aumentado notablemente.

La doctora Ramini Durvasula, experta en la autoinvolucración extrema, ha descubierto que este tipo de personalidad puede afectar a la salud mental y al desarrollo de quienes entran en contacto con alguna persona con estos rasgos, especialmente cuando se trata de dinero. Estos utilizan el poder monetario para como una herramienta para manipular y controlar. En este sentido, la psicóloga ha detallado a la CNBC los cinco hábitos más tóxicos con el dinero comunes entre los narcisistas.

Carácter reservado

Aunque pueda parecer que este tipo de actitud no es típica de los narcisistas, estas personas suelen actuar de una forma reservada cuando se trata de su dinero. Según la psicóloga, esto les permite "tomar decisiones monetarias unilaterales y controlar su percepción de lo que pueden pagar como pareja o familia". Asimismo, la mejor forma de liar de esto tratando de convencerle para que un socio lo maneje, haciéndole oferta atractiva.

Generosos con lo público

Esta actitud sí es más propia de los narcisitas. Para estos, gastar grandes cantidades de dinero en otros puede ser una forma de "agradarles". Pueden ser tacaños en privado, asegura la experta, "pero pagar la cena de sus colegas o dar regalos" lo consideran como un espectáculo. Se trata de una situación de frustración para la persona que puedan estar cerca de ellos "porque la percepción del mundo exterior no es la realidad". Para la doctora, la mejor solución es establecer límites emocionales estrictos o salir de la relación por completo si no están dispuestos a cambiar.

Tacaños con lo básico

Como detallábamos anteriormente, este tipo de personas suelen hacer alardes de grandeza cuando se está en un contexto público, pero cuando se trata de los espacios privados, los narcisitas escatiman en lo esencial, es decir, alimentos, gastos de salud, artículos básicos para el hogar... Ramini hace referencia a esta actitud como "desnatado de supervivencia narcisista". Esta conducta también es predominante en los negocios. "Piense en un fundador o director ejecutivo que apenas paga a su personal, pero utiliza los fondos de la empresa para volar en primera clase y reservar hoteles de lujo", detalla la profesional.

Hipócritas

Los narcisitas tiendan a creer que las normas por las que se rige el resto del mundo no se aplican a ellos, aunque no tardarán en imponer las suyas a los demás. "El narcisismo y la hipocresía van de la mano", defiende la psicóloga. La forma más prudente de controlar estas actitudes es manteniendo registros de gastos no equitativos o imprudentes. De esta forma podremos hacer uso de esta información en el caso de que la necesitemos en un futuro.

Castigan con el dinero

Una forma que tienen este tipo de personas de mostrar su superioridad frente al resto es utilizando el dinero como forma de castigo. "Es posible que te recompensen económicamente cuando hagas lo que ellos quieren y luego retengan dinero cuando se sientan vengativos. Esto puede sentirse inseguro, degradante y confuso", expone Ramini. La manera más sencilla de lidiar con esto, según la psicóloga, es guardando algunos fondos para gastos básicos.