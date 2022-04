Las trece preguntas que Google utiliza para encontrar a los mejores líderes

Para lograr que una empresa cumpla con sus objetivos es necesario que los trabajadores y los jefes trabajen en equipo. Si alguna de las partes de la ecuación falla, es muy probable que la finalidad por la que se creó una compañía no llegue a desarrollarse. En ocasiones, esto ocurre porque el equipo humano no entiende las órdenes o las instrucciones con las que se les instruye desde las esferas superiores. Debido a estos, muchas empresas tienen especial cuidado a la hora de elegir a sus líderes.

Google tradicionalmente ha sido una compañía que ha servido de cantera de grandes gerentes y jefes. Una tarea nada fácil. Sin embargo, desde la empresa han elaborado un método para lograr identificar y medir a los mejores líderes. Para conseguir su objetivo, Google entrevista de forma periódica a sus empleados y les plantea 13 cuestiones. Estas preguntas están divididas en tres categorías: fomentar el crecimiento en los demás, la excelencia operativa y la inteligencia emocional. Lo que pretende lograr la compañía con estos es conocer la fortaleza de un responsable.

¿Recomendarías a tu gerente?

Quizá esta sea la pregunta más sencilla, pero al mismo tiempo, es una de las cuestiones más decisivas para identificar si se está ante un buen líder. Si los empleados no están contentos con el desempeño de su responsable ¿qué éxito puede tener este en la empresa que dirija?

¿Puede desarrollar tu carrera?

Lo que pretende averiguar Google es si un jefe está preocupado por la posibilidad de crecimiento de sus empleados en la empresa, de igual forma que lo puede estar por la suya. Desde el medio online Inc exponen que los buenos gerentes deben averiguar "lo que realmente quieren (los trabajadores), no solo lo que se supone que deben querer", discutir lo que tiene que ocurrir de manera realista "para llevarlos allí" y luego "aprovechar su red para ayudar a que las cosas sucedan".

¿Hay unos objetivos claros?

La comunicación es uno de los pilares fundamentales para el éxito de una compañía. Los buenos líderes deben ser lo suficientemente capaces para trasladar sus mensajes y objetivos a los empleados. Para que esto sea así, se debe cumplir con lo que, desde el medio, han denominado la regla de las tres C: común, convincente y cooperativo.

"La comunidad asegura que todos trabajen hacia el mismo fin. El objetivo debe ser lo suficientemente convincente como para crear energía por sí mismo y atraer a cada persona hacia él. Finalmente, debe ser de naturaleza cooperativa, lo suficientemente elevada como para que la única forma en que se pueda lograr la meta sea que el equipo trabaje en conjunto", explican desde Inc.

¿Obtienes un 'feedback'?

Es importante que un gerente ofrezca comentarios sobre el trabajo que desempeñan sus asalariados. El 'feedback' debe ser tanto positivo, en los momentos que se consiga un éxito, como negativos, en las circunstancias en las que sea necesario dar un toque de atención. "La verdad es que a la mayoría de nosotros nos cuesta dar retroalimentación, pero nada es más apreciado por los empleados que los líderes que lo hacen bien", confiesan desde la página web.

¿Tienes autonomía?

Lograr que un empleado tenga la autonomía suficiente para desarrollar su trabajo sin la supervisión de su responsable es uno de los objetivos más perseguidos por este grupo. Delegar es uno de los valores más importantes de un buen gerente.

¿Se preocupa por ti?

"Los peores jefes que he tenido siempre fueron personas a las que me di cuenta de que realmente no les importaba un comino como persona", ha señalado Scott Mautz, experto en liderazgo.

¿Tiene prioridades claras?

En los momentos de tensión o críticos, se tiende a sobrecargar las responsabilidades laborales de los empleados. "Nada quema una organización más rápido que un líder que trata todo como una prioridad", aclaran desde Inc.

¿Es eficiente con las decisiones?

La eficiencia es una de las cualidades más valoradas por los empleados respecto a los jefes. Esto es especialmente importante en los momentos de crisis.

¿Comparte información relevante?

Aunque en ocasiones haya mensajes o información que puede ser sensible por su contenido para los trabajadores, es importante que la comunicación en una empresa sea transversal. "Los gerentes que ocultan información para aumentar su propia sensación de control y poder pronto se encontrarán con una organización que se siente fuera de control e impotente", advierten desde el medio.

¿Actualiza tu estado en la empresa?

La posibilidad de conocer en qué momento laboral se encuentra un empleado, favorecerá la vinculación de este a la empresa.

¿Tiene experiencia técnica previa?

Aunque un gerente haya alcanzado una posición de liderazgo frente al resto de trabajadores, es importante que siga formándose.

¿Valora tu opinión?

Los empresarios deben tener en cuenta y aceptar las opiniones de sus trabajadores. Aunque sea diferentes a la suya, el tomar nota de sus consideraciones y reflexiones hace que el empleado sienta que forma para de la compañía y del equipo.

¿Trabaja la interconexión?

Scott Mautz ha expuesto que una vez tuvo un jefe que "hizo estallar" todas las relaciones que había en la empresa entre equipos o entre organizaciones. Esto provocó que casa grupo trabajar de forma independiente y sin contacto.