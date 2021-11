Estos son los principios que siguió Jeff Bezos para llevar sus empresas al éxito

El que fue en su día el CEO y fundador de uno una de las empresas más importantes a nivel internacional, cuenta con la experiencia necesaria para dar consejos al resto de empresarios sobre su visión en el mundo de los negocios. A día de hoy, Jeff Bezos ha tomado multitud de decisiones vitales para el devenir de sus firmas. El que es ahora CEO de Madrona Venture Group, Tom Alberg, en su momento fue uno de los primeros inversores que depositó capital en Amazon.

Llegando a convertirse en uno de los principales miembros de la junta directiva, el empresario confesó recientemente que "nadie quería invertir" en "una empresa de libros en línea". En este sentido, esperaban que el gigante de las librerías estadounidense Barnes & Noble hiciera todo lo posible por terminar con su negocio. En esta ocasión, en su nuevo libro 'Flywheels', Alberg detalla los principios que Bezos tiene en mente a la hora de tomar decisiones dentro de su compañía.

Priorizar al cliente

Según sus propias palabras, una de las principales reglas de Bezos sería su "obsesión por el cliente". "Los clientes siempre se muestran insatisfechos. El deseo de complacer a los clientes es algo que nos impulsa a inventar y pensar constantemente teniéndolos en cuenta", aseguró Bezos. En este sentido, el magnate podría tomar decisiones que a pesar de dañar los resultados de Amazon, podían beneficiar al cliente a la larga.

Innovar constantemente

Alberg expone en su nueva obra que a Bezos también le motiva la "invención e innovación" constante. Esto es algo que se relaciona directamente con la satisfacción del cliente, ya que la innovación es una de las piedras angulares que repercute directamente sobre los servicios que se ofrecen. Es por lo que el autor sugiere preguntarse en un primer momento cuál sería la mejor satisfacción para el cliente y si habría algún camino nuevo para portar una solución.

Fórmula de las "dos pizzas"

En esta línea, la tercera regla que sigue el también dueño de SpaceX hace que las reuniones de empresa sean mucho más amenas que de costumbre. Bezos emplearía la "fórmula de las dos pizzas" y no perder el día entero en encuentros innecesarios. Cuanto más personas participen en una reunión, pidiendo "dos pizzas" para comer, menos productiva será. La idea es que las personas dentro de una empresa terminen llegando a un acuerdo entre sí en lugar de expresar su visión en estas reuniones de forma conjunta. Se conseguiría en encuentros cara a cara.

Pensar a largo plazo

En cuarto lugar, Tom Alberg detalla que Jeff Bezos siempre piensa a largo plazo cuando tiene que decidir algo vital dentro de sus empresas. Esto puede abarcar desde el lanzamiento de un nuevo producto, la puesta en marcha de una nueva empresa o la inversión en una nueva tecnología. Alberg señala en sus páginas cómo Bezos fue uno de los primeros en implementar la inteligencia artificial dentro de sus firmas. "Cuando las empresas apenas comenzaban a conocer sus ventajas, Jeff trasladó a la junta su intención de que afectase a todas las partes de su negocio", recalca.

Ampliar las miras

En último puesto, el quinto fundamento que Bezos tiene en cuenta en sus juntas es "un optimismo duradero sobre el futuro". Es por lo que al magnate considera a empresas como Amazon una entidad que aún tiene mucho potencial que generar, alejándose de generar una percepción de una compañía madura o asentada en el mercado. "Estos principios no son ningún secreto, pero la mayoría de las empresas no quieren seguirlos o no pueden hacerlo", detalla Alberg. Sea cual sea la filosofía de una empresa, Bezos se ha convertido en la segunda persona más rica del planeta según numerosos rankings.