Qué ha sido de los cuatro estudiantes que fundaron Facebook junto a Zuckerberg

Con más de 2.200 millones de usuarios activos son pocas las personas que hoy por hoy no conocen la red social Facebook. Y quienes no utilizan esta puede que hagan uso de Instagram o WhatasApp, compañías que desde 2012 y 2014, respectivamente, pertenecen a la misma empresa.

A estas alturas tampoco se necesitan muchas presentaciones para Mark Zuckerberg, presidente de Facebook y quinta persona más rica del mundo, según la lista ‘Forbes’.

Pero, aunque parte de la historia de Facebook fue narrada magistralmente por David FIncher en la exitosa película 'La red social', hay una parte de ésta que sigue siendo desconocida para el gran público.

Si bien en esta película se habla largo y tendido de la relación entre Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin, otro de los miembros fundadores de la empresa, se pasa de puntillas por el perfil de Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes, los otros tres miembros fundadores, y al igual que Saverin compañeros de habitación del presidente de Facebook.

Hoy Zuckerberg protagoniza las noticias día sí y día también, ya sea por sus actividades filantrópicas, las enormes medidas de seguridad que le rodean día y noche o, más generalmente, debido a un nuevo escándalo en torno a la seguridad y privacidad de su empresa. Pero ¿qué ha sido del resto de fundadores? ¿Qué han hecho con la ingente cantidad de dinero que ganaron cuando Facebook salió a bolsa? Esta es su peculiar historia.

Eduardo Saverin

Eduardo Saverin. / Gravesv38

Este empresario de origen brasileño, que ha cumplido esta semana 37 años, fue el primer director financiero de Facebook y una persona fundamental en el despertar de la compañía. Actualmente es el tercer mayor accionista individuales e la empresa, con el 2 % de las acciones, que está valorada en 475.000 millones de dólares.

En abril de 2005, Saverin demandó a Facebook y a Zuckerberg, después de que este redujera la participación de Saverin de un 34% a un 0,3%. Saverin ganó el litigio, y obtuvo un 7% de la propiedad.

En 2012, justo unos meses antes de que Facebook saliera a bolsa, Saverin, que se había mudado en 2009 a Singapur, renunció a la nacionalidad estadounidense, que compartía junto a la brasileña, lo que presuntamente le permitió ahorrarse 700 millones de dólares en impuestos, algo que siempre ha negado.

En la actualidad dirige B Capital, una firma de capital de riesgo en rápida expansión, que desde su fundación en 2015 fue concebida como una multinacional. Entre su portfolio se encuentra Ninja Van, un proveedor logístico del sudeste asiático que emplea a 2.000 personas y para la que trabajan 10.000 conductores.

Dustin Moskovitz

Dustin Moskovitz. / (cc) Kenneth Yeung - www.snapfoc.us

Dustin Aaron Moskovitz fue el primer líder del área tecnológica de la empresa, así como vicepresidente de ingeniería.

El 3 de octubre de 2008, Moskovitz anunció que dejaba Facebook para fundar una nueva empresa llamada Asana, junto con Justin Rosenstein, uno de los primeros empleados de la red social. En la actualidad, Asana, un popular 'software' de gestión de proyectos, es un “unicornio” en toda regla, valorado en 1.500 millones de dólares y con 400 empleados.

En 2011, Moskovitz, que mantenía el 6 % de las acciones de la compañía, se convirtió en el más joven multimillonario del mundo (pues es ocho días más joven que Zuckerberg), de acuerdo con la valoración de la empresa. En la actualidad es el segundo individuo con más acciones de Facebook, valoradas en 6.500 millones de dólares, por lo que su fortuna asciende, según Forbes, a 9.600 millones.

Chris Hughes

Chris Hughes. / Michael Conti

Chris Hughes fue el primer portavoz de facto de Facebook. A diferencia de sus colegas cofundadores, Hughes no escribió código ni generó ventas publicitarias. En cambio, es responsable de algunas de las utilidades más conocidas de Facebook que hicieron a la plataforma famosa entre los estudiantes.

En 2004, Hughes, Zuckerberg y Moskovitz viajaron a Palo Alto durante sus vacaciones de verano para centrarse en el desarrollo de la compañía. Tras las vacaciones de verano, mientras Zuckerberg y Moskovitz decidieron quedarse en Palo Alto, Hughes decidió regresar a Harvard para continuar sus estudios.

En 2007, Hughes dejó Facebook para ser el coordinador 'online' de la campaña presidencial de Barack Obama de 2008. En marzo de 2012, Hughes compró una participación mayoritaria en la revista 'The New Republic', que dirigió sin obtener ningún beneficio hasta 2016, cuando se deshizo de ella. El pasado año publicó un libro sobre la desigualdad en el que instaba a los millonarios como él a pagar más impuestos.

En 2011, antes de la salida de Facebook a bolsa, seguía teniendo el 1 % de la compañía, unas acciones valoradas en 850 millones de dólares.

Andrew McCollum

Andrew McCollum. / Philo

Andrew McCollum trabajó en Facebook desde su creación en 2004 hasta 2007 y fue responsable de su primer logo. Al igual que Hughes, decidió acabar su carrera en informática.

Tras fundar diversas empresas como Job Spice, una herramienta online para diseñar currículums, en 2014 fue fichado como CEO de Philo, una cadena de televisión por internet que, el pasado verano, logró recaudar 40 millones de dólares para su expansión.

El objetivo de la empresa es integrar una plataforma social en la televisión, que conecta a los espectadores con amigos y familiares para descubrir nuevos contenidos, compartir programas favoritos y ver programas juntos.