Los riesgos de dejar el trabajo si ganas el Gordo de la Lotería de Navidad 2022

Quién no ha dicho alguna vez que si ganase la lotería dejaría automáticamente su trabajo y viviría gracias a esa fortuna millonaria. Quizás es el deseo más repetido entre los jugadores, aunque la realidad es muy diferente. Lo cierto, es que muchos expertos en esta clase de juegos de azar y loterías no recomiendan abandonar el puesto de trabajo de manera inmediata, sino reposar el momento de emoción y tomar decisiones con la cabeza fría más adelante. Susan Bradley, experta en planificación financiera y la fundadora de Sudden Money Institute, es una de las asesoras habituales de los sorteos de lotería estadounidenses, según señala: "Dejar un trabajo a veces tiene consecuencias para otras personas que te importan".

No solo puede afectar a tus compañeros o responsables o incluso a los clientes de tu negocio en caso de ser empresario, también puede tener consecuencias importantes en relación con el futuro. Antes de tomar una decisión tan radical es importante conocer los riesgos que supone, y de eso precisamente advierte el abogado y socio del área de Derecho Laboral de AGM Abogados, Luis San José Gras. Recordemos que dejar de manera voluntaria un empleo, fuera del periodo de prueba, puede suponer que no recibamos finiquito, indemnización o incluso no tengamos derecho a las prestaciones por desempleo que ofrece la Seguridad Social.

Si bien es cierto que con una fortuna como la que se juega en el Sorteo Extraordinario de la Lotería este jueves 22 de diciembre hay posibilidades para vivir de manera cómoda durante mucho tiempo, hay otras cuestiones que tener en cuenta y que están marcadas por el convenio colectivo de aplicación. "Si el trabajador cesa voluntariamente de su puesto, primero debemos ver qué señala el convenio colectivo de aplicación y en este detallará realmente el periodo de preaviso que debe de conceder el empleado al empresario", recuerda San José.

Menos dinero de finiquito o sin indemnización

Sin embargo, no todos los convenios establecen un periodo de preaviso o incluso en muchos casos la persona corre con el riesgo de la penalización correspondiente. "En el caso de falta de ese preaviso, cuando el empresario realice el finiquito de la relación laboral, le restara el salario de los días que el trabajador ha dejado de preavisar". Esta sanción suele ser de un día de salario por cada día de falta de preaviso.

Otra de las circunstancias que pueden suceder es que el trabajador que ha ganado la lotería, y con la felicidad que le brinda dicho premio, dimita de su puesto de trabajo o lo abandone sin más. En caso de que se vaya sin alegar causa alguna que lo justifique, este tipo de dimisión tácita, también puede suponer que el empresario, a la hora de realizar el finiquito, reste los días de salario que no haya preavisado por su cese.

No le corresponderá, por tanto, salvo que haya pactado en su contrato de trabajo alguna indemnización por cese voluntario, ningún dinero extra, solamente tendrá derecho al correspondiente finiquito. Asimismo, si abandona un trabajo de forma voluntaria, tampoco podrá percibir la prestación por desempleo, de acuerdo con la normativa legal.

Cómo comunicar la dimisión

La dimisión o cese voluntario del empleado, deberá de comunicarse, con la antelación suficiente que esté marcada en el convenio. Asimismo, debe realizarse mediante cualquier medio admitido, lo normal es la entrega de un escrito donde manifieste su deseo de cesar voluntariamente y con los preavisos correspondientes, aunque también se puede apostar por un burofax o correo electrónico dirigido a la empresa o responsable.

¿Y si se encuentra de baja por incapacidad temporal?

"En esta situación, el trabajador tiene plena libertad de cesar voluntariamente, y en este caso, también deberá de preavisar según lo señalado en el convenio colectivo", apunta el abogado. Recordamos que en caso contrario se le restará del finiquito el salario de los días sin preaviso.

¿Pueden reclamarme una indemnización?

La ausencia de preaviso por parte del trabajador en la comunicación de su dimisión puede dar lugar a indemnización de daños y perjuicios al empresario, pero como máximo por los días dejados de preavisar y transformando todo ello en salario indemnizatorio de esos días.

Lejos de perder el salario correspondiente por el preaviso en el finiquito o no poder recibir el paro, existen otras cuestiones importantes a tener en cuenta si dimitimos del trabajo cuando nos toca la lotería. "Si el trabajador tuviera firmado un pacto de permanencia en la empresa de meses o años y dentro de ese tiempo cesa o abandona su trabajo, en este caso el empresario puede solicitarle que indemnice a la empresa por lo expresado en dicho pacto", apunta el experto.

Cómo dejar el trabajo si te toca la lotería

Bien, ahora que sabemos que podemos perder parte del sueldo en el finiquito si no damos el periodo de preaviso o que podríamos enfrentarnos a indemnizaciones en caso de tener cláusulas específicas en el contrato, veamos cuál sería la manera correcta de abandonar el puesto si hemos ganado la lotería.

Lo esencial será realizar un comunicado previo al empresario "el mismo día que ha ganado el premio de la lotería, manifestando que dejará su puesto de trabajo mediante cese voluntario, pero eso sí, con el periodo de tiempo establecido para el preaviso en el convenio colectivo aplicable a la empresa", apunta Luis San José Gras.

Otra solución prudente es solicitar una excedencia voluntaria a la empresa por un tiempo, que "según el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 46, señala que si el trabajador tiene al menos una antigüedad en la empresa de un año, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años, o el tiempo que señale el convenio colectivo del sector de la empresa", ofrece como alternativa el experto.

Eso sí, es importante recordar que los empleados que se encuentren en una excedencia voluntaria conservarán solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría. Por este motivo, no podrá reingresar el trabajador hasta que exista esa vacante.