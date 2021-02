Robots contables: por qué el 70% confía ya en la IA para sus finanzas personales.

No cabe duda de que 2020 ha sido un año de transformación digital, también para el dinero: las operaciones con tarjeta (incluso a través de Bizum) se han disparado desde el comienzo de la pandemia, mientras que el efectivo se ha ido diluyendo conforme crecía el e-commerce. Una digitalización en línea con los servicios que progresivamente ganan espacio en nuestro día a día; en este contexto, no es de extrañar que a día de hoy la gran mayoría de las personas ya confíen más en la inteligencia artificial que en sí mismas a la hora de gestionar sus finanzas personales, tal y como revela un nuevo estudio de Oracle.

El informe en cuestión, realizado a partir de las respuestas de más de 9.000 consumidores y directivos de diferentes países, revela que la pandemia de la Covid-19 ha incrementado la ansiedad en cuanto a las finanzas, la tristeza y el miedo entre la población mundial; además, está haciendo que nos replanteemos en quién y en qué confiamos para administrar nuestro dinero, y está redibujando el papel y los enfoques de los equipos financieros de las corporaciones y de los asesores financieros personales.

Ahora, a la hora de encontrar ayuda para moverse mejor en la complejidad financiera reinante, los consumidores están confiando cada vez más en la tecnología, incluso más que en otras personas. Por ejemplo, el estudio señala que mientras que el 53% de los consumidores confía en la tecnología más que en sí mismo para administrar sus finanzas, el 63% confía más en la IA que en cualquier asesor financiero personal. En este sentido, el 66% de los consumidores cree que la tecnología pueden contribuir a: detectar posibles fraudes (33%), reducir sus gastos (22%) y realizar inversiones en el mercado de valores (15%).

Esta fe casi ciega en las 'fintech' deja un daño colateral evidente: ¿qué pasa con los profesionales que hasta ahora han ocupado ese rol como asesores? Parece inevitable que, para adaptarse a la creciente influencia de la tecnología, los profesionales de las finanzas corporativas y los asesores financieros personales deban abrazar el cambio y desarrollar nuevas habilidades, tal y como demuestra el estudio. Por ejemplo, si bien el 42% de los consumidores cree que la IA reemplazará a los asesores financieros personales en los próximos cinco años, un porcentaje similar pretende que los robots sigan haciendo las mismas funciones que un humano: desde adquirir una casa (45%), un automóvil (41%) o planificar su jubilación (38%). Para ello, no solo hace falta IA más avanzada, sino técnicos capaces de desarrollarla, gestionarla y, en última instancia, tomar las decisiones finales.

"Gestionar las finanzas es difícil en el mejor de los casos, y la incertidumbre financiera de la pandemia global ha exacerbado los desafíos económicos en el hogar y en el trabajo", explica Farnoosh Torabi, experto en finanzas personales y creador del podcast 'So Money'. "La Inteligencia Artificial es idónea para ayudar en este sentido, se maneja muy bien con los números y no tiene una conexión emocional con el dinero. Esto no significa que los profesionales de las finanzas vayan a desaparecer o a ser reemplazados por completo, pero este estudio sugiere que deberían centrarse en desarrollar habilidades sociales adicionales a medida que evoluciona su función".

"Los procesos financieros en nuestro mundo personal y profesional se han vuelto cada vez más digitales desde hace muchos años y lo ocurrido en 2020 ha acelerado esa tendencia", según Juergen Lindner, senior vice president de Global Marketing de Oracle. "Lo digital es la nueva normalidad, y tecnologías como la IA y los chatbots juegan un papel vital en la gestión de las finanzas. Nuestro estudio indica que los consumidores confían en estas tecnologías para asegurar su bienestar financiero por encima de los asesores financieros personales, y los directivos ven que esta tendencia está redibujando el rol de los profesionales de las finanzas corporativas. Las organizaciones que no adopten estos cambios corren el riesgo de quedarse atrás con respecto a sus homólogos y competidores, y de ver como la productividad, la moral y el bienestar de sus empleados se ven perjudicados", añade.

Los españoles no se comunican con su pareja

Un estudio que coincide casi simultáneamente con el Informe Europeo de Pagos de Consumidores elaborado por Intrum, en el que se señala que el 23% de los españoles no habla abiertamente sobre finanzas con su pareja, un punto más que la media europea (22%). Este estudio constata que las mujeres tienen mayor predisposición que los hombres a hablar sobre las finanzas del hogar, pues al 26% de ellos les cuesta abordar asuntos cotidianos como los gastos o el presupuesto con su pareja, frente al 21% de las españolas.

Esta falta de transparencia y la necesidad de adaptarse a una nueva normalidad, en la que la incertidumbre está a la orden del día, hace que sea más importante que nunca conocer la situación económica propia, pero también la de la persona con la que se comparte el día a día. Es algo que tienen muy claro en Hungría, Letonia o Países Bajos, donde prácticamente el 80% de su población habla sobre dinero con su pareja con el objetivo de hacer una apuesta común que no naufrague. Estos datos contrastan con los alcanzados por los ciudadanos de Rumanía, el peor país europeo, donde casi siete de cada diez ven complicado conversar sobre temas financieros con sus parejas.