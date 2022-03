La rutina que hace Jeff Bezos cada día para mantenerse activo y ser exitoso

Al igual que otros millonarios de la talla de Elon Musk o Bill Gates, el fundador de Amazon también se gestiona el día a día con el objetivo de ser lo más productivo posible. Sin embargo, a diferencia de los empresarios mencionados, el magnate se toma las jornadas con mucha calma y no tiene reparos a la hora de descansar cuando lo necesita.

Aunque Jeff Bezos ya no es el director ejecutivo de Amazon, puesto que en abril de 2021 pasó su relevo a Andy Jassy, antiguo director de Amazon Web Services, el empresario continúa estando detrás del telón. Tal y como aseguró en su última carta al equipo, sigue formando parte de la junta directiva de la empresa, y dedica la mayoría de su tiempo a otros proyectos, como la carrera espacial que ya ha puesto en marcha con su compañía Blue Origin.

Según reveló en el foro The Economic Club of Washington D.C. y ha recogido CNBC Make It, Bezos es muy prudente a la hora de tomar decisiones y por eso dedica largas horas a elegir la correcta. "Como alto ejecutivo te pagan por tomar una pequeña cantidad de decisiones importantes, por lo que no es necesario elegir cientos de veces casa día. La calidad de las mismas puede ser menor si estás cansado o de mal humor", señalaba durante la conferencia. Veamos cómo gestiona su día a día y las principales estrategias que le ayudan a hacer mejor su trabajo.

Madrugar todo lo posible

Su rutina es sencilla, para poder tener la mente despejada trata de levantarse pronto. Aunque no ha desvelado la hora exacta, asegura que es de los que se queda mucho rato en la cama. Otros empresarios, como Tim Cook, también optan por esta estrategia y en su caso, el actual CEO de Apple se despierta a partir de las 3:45 de la mañana.

Pasar tiempo en familia

A pesar de madrugar, no empieza a trabajar desde el principio de la mañana, sino que se toma un tiempo para él mismo. Lee el periódico, toma café e incluso a veces prepara el desayuno para su familia. Su especialidad son las tortitas con chocolate y arándanos. Además, al igual que Bill Gates, también aprovecha para calmar su mente realizando otras tareas del hogar como lavar los platos.

Reuniones a partir de las 10

Es a partir de las 10 de la mañana cuando programa sus primeras reuniones del día. Las tareas más importantes las realiza antes de la comida, para poder poner toda la atención y dedicar su máxima concentración. Después, trata de cumplir otros retos más livianos que no requieran tanta esmero.

Saber cuándo descansar

Por otro lado, Bezos es muy consciente de la fatiga laboral, por lo que no solo plafinica su día para ser productivo por las mañanas, sino que siempre que lo necesita se toma un descanso. "Un día a las cinco de la tarde estaba muy cansado y me di cuenta de que no era capaz de tomar una decisión, por lo que pedí que aplazásemos la reunión a la mañana siguiente", señala.

Dormir ocho horas

Para conseguir tener la máxima energía, el magnate asegura que trata de dormir al menos ocho horas diarias. Priorizar el descanso y cumplir con sus horarios es uno de los puntos más importantes, por lo que siempre que puede se acuesta pronto. "A veces es imposible, especialmente cuando viajo, pero estoy muy centrado en ello. Pienso mejor, tengo más energía y mi estado de ánimo es mayor", afirma el empresario.