Leer, hacer deporte, evitar el alcohol… así es la rutina diaria de Elon Musk.

Al igual que Bill Gates, el fundador de Tesla y SpaceX, también lleva una marcada rutina diaria para aprovechar al máximo su tiempo. Estar al frente de varias empresas y continuar innovando en los distintos sectores con otras ideas hace que tenga que planificar al detalle sus horarios para llegar a todo.

Algunas de sus frases más sonadas han inspirado a muchos emprendedores alrededor del mundo. De hecho, el propio Elon Musk afirma que nadie puede cambiar el mundo trabajando solamente 40 horas semanales y que para lanzar un negocio es necesario invertir mucho tiempo cada día.

Según revelan en The House of Routine, el millonario lleva una estrategia basada en cinco factores para evitar perder el tiempo. Incluso realiza algunas tareas que no le resultan agradables, pero sabe que son buenas para su salud física y mental.

El deporte es clave

A pesar de que no es un gran fan del deporte, tal y como reveló en el podcast The Joe Rogan Experiencie, el magnate asegura que continúa haciendo ejercicios por salud. Más allá del gimnasio, también practica taekwondo, kárate, judo y jiu-jitsu brasileño.

Nada de alcohol antes de dormir

Además de cuidar su dieta con buenos alimentos, Musk también prioriza su descanso. Como mínimo duerme siete horas, pero lo más importante es lo que hace antes de acostarse. El magnate evita comer cualquier alimento o beber alcohol dos o tres horas antes de irse a dormir. Esto le hace sentirse más ligero durante la noche.

Tareas de cinco minutos

Durante su jornada laboral imita el estilo de Bill Gates y divide sus tareas diarias en periodos de cinco minutos. Esto le ayuda a enfocarse en cada uno de los puntos claves del día y evitar muchas distracciones. Igualmente, esta técnica le ayuda a no aburrirse o procrastinar a lo largo del día y mantener altos niveles de productividad.

Eliminar distracciones

A pesar de llevar una programación muy estricta, nadie puede evitar perder la concentración. Para conseguir que su trabajo sea más efectivo, Musk evita cualquier distracción que tenga alrededor. Para ello, bloquea las llamadas telefónicas o los mensajes y oculta su correo electrónico para que no le lleguen emails no deseados.

Leer para inspirarse

Por último, siempre deja tiempo a la lectura y aprendizaje. En su rutina diaria trata de reservar unas horas antes de acostarse a leer nuevas investigaciones o publicaciones sobre orientación, productividad o innovaciones del sector que le puedan servir para inspirarse en sus empresas.