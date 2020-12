El secreto por el que Steve Jobs siempre cambiaba de coche cada medio año

Los CEOs de las grandes compañías han desvelado multitud trucos para enfrentarse al mundo empresarial y laboral, unos consejos para que ayudan tanto jefes como a empleados de cara a enfrentar los retos del día a día en las empresas. Steve Jobs ha sido uno de ellos. Está entre los hombres más conocidos e importantes en el planeta, y es por eso que sus decisiones y sus trucos desvelados generan gran interés. Pero, más allá de las lecciones de liderazgo, los CEO también tienen numerosas excentricidades que causan curiosidad a cualquiera.

El que fuera dueño de Apple alcanzó la cima empresarial como cofundador de la marca de la manzana mordida y fue en ese momento cuando se empezaron a desvelar aspectos de la vida privada del genio Steve Jobs. Entre sus peculiares costumbre está la de cambiar de coche cada seis meses, aunque el modelo elegido siempre era el mismo: un Mercedes SL 55 AMG. No se trata de un coche nada de un coche ostentoso ni exclusivo. De hecho, pasaba desapercibido por Cupertino. Sin embargo, el coche de Jobs tenía un rasgo particular: el vehículo no contaba con matrícula, lo que podía hacer que este fuera reconocible de manera sencilla.

Algunos sospecharán que esta práctica es ilegal. Y no se equivocan, solo que California es la excepción. En ese estado, es posible pasar los seis primeros meses desde la compra de un automóvil sin matricular, motivo por el que el CEO de Apple decidió conducir sin placa de matrícula, cambiando el vehículo durante ese periodo de tiempo. De hecho, ni siquiera compraba los coches, sino que los alquilaba a una compañía y los devolvía al finalizar el plazo de medio año.

¿Por qué lo hacía?

Algunas voces sostienen que lo hacía para pasar desapercibido; sin embargo, otras consideran que el objetivo de Jobs era justo el contrario. Pretendía que todo el mundo supiera que en ese coche se desplazaba el fundador de Apple para aumentar (aun más) su popularidad y conseguir que sus fans hicieran fotografías a su vehículo y las colgaran en las redes sociales. Incluso también hay quiénes piensan que lo hacía para poder aparcar en las plazas reservadas a personas con discapacidad de la ciudad.

La costumbre del fundador lo que sí produjo es un cambio en la normativa de California. Fueron muchas las personas que comenzaron a imitarlo y por ese motivo, el Gobierno decidió que a partir de 2019 todos los coches tengan que matricularse nada más salir del concesionario.