Shein abre su primera tienda física en Barcelona: esta es su dirección y horario

Shein sigue en su aventura española para posicionar su marca en el mercado de la moda. Desde este jueves, 30 de junio, la empresa china ha habilitado un espacio en Barcelona para que todos aquellos ciudadanos, que estén interesados, puedan acercarse hasta el local para ver de primera mano los productos que pueden ofrecer. Hasta el próximo 10 de julio, los barceloneses podrán acudir a esta tienda que está ubicada en el Portal de l'Àngel, entre los números 15 y 17. El local cuenta con más de mil metros cuadrados y estará abierta de las 10 de la mañana hasta las 10 de noche.

Se trata de la segunda experiencia que la empresa china desarrolla en España. Hace unas semanas, la firma de moda montaba otro espacio en Madrid. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en la ciudad condal, la 'pop up store' madrileña si permitía que los ciudadanos que se acercaron hasta el negocio pudieran comprar los artículos que allí se exhibían. En esta ocasión, Shein ha abierto la tienda con un concepto de showroom para promocionar "los mejores looks de verano".

Mala recepción

Según ha señalado La Vanguardia, los seguidores de la firma no están muy contentos con la experiencia. Y es que, algunos no sabían que no iban a poder comprar las prendas de ropa que se mostraban. "Nosotras venimos de Santa Coloma de Gramenet, nos hemos levantado a las 4 de la mañana para entrar de las primeras, y te aseguro que si llego a saber que no te podías llevar la ropa de la tienda, no me levanto a esa hora", explicaban al medio un grupo de amigas.

La firma de moda ha explicado que los ciudadanos podrán observar y probarse las diferentes colecciones de moda. Sin embargo, no podrán comprarla en ese momento. Si quieren adquirir alguno de los productos presentados tendrán que escanear el código QR de las etiquetas y realizar el pedido online.

Problemas en Madrid

Su paso por Madrid tampoco fue en camino de rosas. La marca tuvo que enfrentarse a las críticas de sus seguidores por las grandes colas que se formaron los primeros días. La aglomeración fue tal, que los responsables de la firma tuvieron que limitar el acceso a 720 personas por jornada. Las largas filas despertaron las quejas de los responsables de negocios colindantes del barrio madrileño de Chamberí, quienes culparon a la marca de no haber controlado el volumen de convocatoria hecho a través de las redes.