Así han conseguido su fortuna las 7 CEO más ricas de Estados Unidos este 2021

Las personas más ricas de Estados Unidos continúan siendo hombres de forma mayoritaria. Pero en la última lista Forbes 400 de este año 2021 de las personas más ricas, las mujeres mantienen su posición. Un total de 56 mujeres han aparecido en la lista de este año, sin cambios desde el anterior, e incluye a nombres como Judy Love o Lynda Resnick. En total, todas ellas suman un valor de 564.000 millones de dólares, más de 100.000 millones que el pasado 2020. Más del 90% de las mujeres en la lista Forbes 400 de 2021 se hicieron más ricas desde el año pasado. En sus siete primeras posiciones figuran las siguientes.

1. Alice Walton

Flickr

Con un patrimonio estimado de 67.900 millones de dólares, heredó la base de su fortuna de Sam Walton, fundador de la conocida cadena de tienda sy supermercados Wal-Mart. Ella y varios de sus familiares ocupan diversos lugares dentro de los diez primeros del ranking de las mayores fortunas personales del mundo en 2003 y 2009. La natural de Arkansas se graduó en Economía por la Trinity University de San Antonio (Texas). Su difunto marido la definía como una persona "inconformista".

2. MacKenzie Scott

La Información

La multimillonaria estadounidense MacKenzie Scott, antigua esposa del hombre más rico del planeta y CEO de Amazon, Jeff Bezos, cuenta con 58.500 millones de dólares. Conocida por su faceta más filantrópica, donó más de 4.000 millones de dólares a 384 organizaciones caritativas el pasado año. "Tanto las pérdidas económicas como los impactos en la salud han sido peores para las mujeres, las personas de color y las personas que viven en la pobreza", señaló.

3. Julia Koch

La Información

Julia Margaret Flesher Koch es una de las caras más conocidas dentro del mundo de la socialité estadounidense. Esta multimillonaria y filántropa, que amasa una fortuna de 51.000 millones de dólares, está al mando de Koch Industries después de que falleciese su marido. Retirada de la escena pública, preside la Fundación David H. Koch y ha realizado numerosas donaciones a instituciones como el Lincoln Center , el Museo Metropolitano de Arte y el Museo Smithsonian de Historia Natural de la capital estadounidense.

4. Jacqueline Mars

La Información

Jacqueline Mars, conocida por su faceta inversora, es una multimillonaria estadounidense que cuenta con 31.800 millones de dólares gracias a los dulces y la comida para mascotas, entre otras muchas variables. Hija de Audrey Ruth y Forrest Mars, fundadores de la empresa estadounidense de dulces Mars, se graduó en el Bryn Mawr College en 1961 con un título en antropología. Asumió las riendas de la empresa el pasado 1982 cuando se incorporó como presidenta dentro de este grupo de productos alimenticios.

5. Miriam Adelson

Miriam Adelson La Información | Dave Bassett

En España su nombre nos suena por haber sido la mujer que quiso derribar el Aeropuerto del Prat de Barcelona e instalar en Cornellá, en un primer momento, el ambicioso proyecto de 'Eurovegas'. Con 30.400 millones de dólares en sus bolsillos gracias al negocio de los casinos, no se escapa de la polémica ya que financió la campaña que aupó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el pasado 2016. Sus padres huyeron del Holocausto en Polonia y buscaron refugio en Tel Aviv, donde nació.

6. Abigail Johnson

La Información

Abigail Pierrepont Johnson es una empresaria e inversora estadounidense. Con 25.200 millones de dólares, desde el pasado 2014 es presidenta y CEO de Fidelity Investments y su compañía gemela Fidelity International. Dedicadas al mundo de las finanzas, Fidelity fue fundada por su abuelo Edward C. Johnson. La empresaria es miembro de conocidas entidades bursátiles en Estados Unidos es la primera mujer miembro del 'Financial Services Forum'.

7. Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs EFE

Con 22.100 millones de dólares, la viuda de Steve Jobs, el fundador de Apple, se ha apartado de la escena financiera para centrarse en su lado más filantrópico. Ella misma ha aclarado que el futuro de la herencia de Steve Jobs y no irá a parar a sus hijos ya que "no hay nada justo" en ello. Laura heredó 5.500 acciones de Apple y un 7,3 % de The Walt Disney Company convirtiéndose en una de las mujeres más ricas del mundo.