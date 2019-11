Por qué soñar con tu despido no significa que vayas a perder tu trabajo mañana

La escena es recurrente: tu jefe te llama a su despacho y te dedica una cara amarga; por algún extraño motivo, presientes lo que se avecina y la angustia empieza a apoderarse de ti y es entonces cuando se produce lo que tanto temes. De los labios de tu superior sale un "estás despedido" y tú te vienes abajo. Más o menos esta es la cronología del típico sueño en el que te despiden de tu empresa, más habitual de lo que pensamos, pero no por ello menos aterrador... Pero deberías estar tranquilo, ya que no se trata de un sueño premonitorio y tu puesto de trabajo no tiene por qué estar en peligro.

A nivel psicoanalítico, existen varias interpretaciones sobre el significado de un sueño en el que se pierde el trabajo, tal y como señala José Elías Fernández, psicólogo experto en interpretación de los sueños.

Una primera explicación es que, al soñar con un despido, lo que realmente está haciendo tu cerebro es enfrentarse a una situación potencialmente perjudicial para tu estabilidad emocional. Es decir, que en realidad el sueño viene a ser un mecanismo de negociación con perder el trabajo, un momento que aún no se ha producido pero que siempre es posible que se produzca en el futuro.

Otra explicación podría tener que ver con una insatisfacción en el trabajo, aunque no necesariamente causada por un mal ambiente: puede que tengas un jefe que no muestra excesivo respeto por tu trabajo y que se esfuerce por hacerte sentir prescindible en todo momento, pero lo más habitual es que la insatisfacción se produzca porque no estás contento con tu rendimiento en general o con una conducta determinada.

Mira también Por qué el trabajo flexible beneficia a los empleados, la empresa y medio ambiente

¿Qué significa soñar con ser despedido?

"Los sueños sirven para liberar el inconsciente, que generalmente utiliza una simbología que es necesario interpretar, no son tan literales como a veces podemos suponer", explica Elías, que añade que "generalmente, se produce este tipo de sueños cuando estamos atravesando un momento de inestabilidad o inseguridad, no solo en el ámbito económico, ya que puede afectar a otros ámbitos, e indica la necesidad de un cambio de vida".

"Su significado más concreto es que está indicando la necesidad de terminar con una relación en cualquier ámbito de nuestra vida. También significa estar preocupados por perder la posibilidad de satisfacer los gastos que hemos contraído, como una hipoteca, préstamo, etc., y tememos que no podamos hacerle frente en un futuro. En estos momentos de inestabilidad económica, personas que tienen préstamos concedidos, o deudas de cualquier tipo, pueden tener estos sueños por temor a no poder hacerles frente en el plazo fijado", señala Elías.

Por eso, "cuando sueñas que eres despedido por tu jefe, puede afectar a otros dos ámbitos: a tu relación de pareja, señalando que se avecinan unos cambios o a tu trabajo, indicando que tienes miedo a llevar a cabo nuevas ideas, por miedo al despido".

¿Corre peligro tu puesto de trabajo?

"En principio, no tiene por qué afectar solo al ámbito laboral, puede ser cualquier otro de nuestra vida. En algunos casos, puede hacer referencia al trabajo, y sobre todo si tenemos una mala relación con nuestros compañeros o no nos atrevemos a poner en marcha ideas nuevas en el mundo laboral, por temor a que nos las rechacen o incluso ser despedidos", añade Elías.

"Cuando el despido es improcedente, indica que estás preocupado por tu situación económica, aunque de momento no lo pases mal. Cuando el despido se produce por una bronca con tu jefe, manifiesta tu necesidad de expresar ideas, aunque los demás no las compartan", apunta.

¿Se trata de un sueño recurrente?

"Hay dos tipos de sueño que son importantes en nuestra vida: los que se repiten muchas veces (recurrentes) o los que nos generan mucho impacto. A estos dos tipos son los que tenemos que prestar atención. Indica que no estás a gusto como va tu vida y necesitas realizar cambios en alguna parcela de tu vida, por lo que es necesario analizar y estar atento, para saber en qué aspecto de nuestra vida es necesario realizar esos cambios", sostiene el psicólogo.

¿Qué se puede hacer para dejar de soñar con ser despedido?

"Mientras no solucionamos las situaciones a las que hacen referencia no vamos a dejar de tenerlos. Tenemos que prestar atención a nuestra vida, para detectar el ámbito en donde tenemos el conflicto o inseguridad para solucionarlo y, una vez que esté totalmente solucionado, dejarán de aparecer este tipo de sueños. Hace referencia a la necesidad de cambio en alguna parcela de nuestra vida, que es necesario solucionar para poder liberar al inconsciente de esa presión", concluye Elías.