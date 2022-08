Las 8 'soft skills' demandadas por los reclutadores que debes tener en el CV

Más allá de títulos, másteres y cursos varios, las empresas de hoy en día buscan mucho más en sus candidatos (y no hablamos de idiomas, que también). Ahora, también es importante presentar cualidades llamadas blandas, o soft skills, que no son otro tipo de habilidades que aquellas de un ámbito más social, de comunicación o de gestión tanto del tiempo como de ocupaciones colectivas.

La plataforma ZipRecruiter revisó las ofertas de trabajo publicadas en su web y comparó cuáles eran las habilidades blandes más demandadas y exigidas como requisito a los participantes.

Habilidades de comunicación. Unos 6,1 millones puestos de trabajo la requerían, siendo la más demandada.

Unos 6,1 millones puestos de trabajo la requerían, siendo la más demandada. Servicio al Cliente. En unos 5,5 millones de ofertas aparecía como requisito.

En unos 5,5 millones de ofertas aparecía como requisito. Planificación. Requerida en 5 millones de ofertas.

Requerida en 5 millones de ofertas. Habilidades de manejo del tiempo. Solicitada en unos 3,6 millones puestos.

Solicitada en unos 3,6 millones puestos. Gestión de proyectos. Hasta en 2,8 millones de ofertas.

Hasta en 2,8 millones de ofertas. Pensamiento analítico. Era un requisito para 2,7 millones de ofertas.

Era un requisito para 2,7 millones de ofertas. Habilidad para trabajar de manera independiente. En 2 millones.

En 2 millones. Flexibilidad. La menos demandada en solo 1,3 millones de puestos.

El 93% de los empleadores y trabajadores de recursos humanos dice que "las habilidades blandas juegan un papel fundamental en su decisión sobre a quién quieren contratar". Así lo explica Ian Siegel, cofundador y director ejecutivo de ZipRecruiter, en el informe reciente de la compañía The Job Market Outlook para graduados donde se recogen los datos de la lista elaborada arriba.

Trabajar estas habilidades

Las habilidades blandas incluyen una amplia gama de cualidades, no todas fáciles de aprender o de incorporar a la personalidad de cada uno. Por ejemplo, la capacidad de comunicación tiende a ser bastante innata, aunque pueda mejorarse y trabajarse. "La comunicación ocupa un lugar muy alto en esa lista en este momento, considerando cómo las personas trabajan en situaciones muy diferentes, situaciones híbridas", explica al respecto Kristin Kelley, directora de marketing de CareerBuilder.

La gestión del tiempo y la flexibilidad también están muy relacionadas con este tipo de situación. No importa el tipo de puesto que se ostente si no se puede ser eficaz y, del mismo modo, si no es capaz de ser flexible, ajustarse a cambios en el último momento o de ser multitarea.