La startup española que quiere ser el 'Amazon del cannabis' en Estados Unidos

El negocio del cannabis no deja de crecer y ya se ha convertido en una industria valorada en más de 300.000 millones de euros y con 263 millones de consumidores en todo el mundo, según el informe 'La industria del cannabis como inversión', del bróker XTB. Dos países han legalizado ya el uso recreativo del cannabis: Uruguay, en 2013, y Canadá, a finales del año pasado. Sin embargo, el verdadero mercado está en Estados Unidos, donde el uso terapéutico está despenalizado en más de 30 estados y el uso recreativo está permitido en 11. Por eso, la empresa española The Budders se ha propuesto hacerse un hueco en ese mercado a través de dos vías de negocio: una, como solución tecnológica y, otra, como venta online y delivery. Además, The Budders planea su expansión internacional a otros mercados potenciales sin perder de vista Canadá, que ya supone una realidad a nivel de negocio.

"Tomamos la decisión de adentrarnos en el mercado americano por su volumen de negocio (de 17.000 millones de dólares) y las posibilidades que tiene esta industria actualmente", confirma Miguel Martín, CEO de la compañía. En los seis primeros meses del año, el índice que reúne a las principales empresas dedicadas de forma legal a esta industria, el North America Marijuana Index, se ha revalorizado un 23,8%, una subida muy superior a la del IBEX (8,33%).

De hecho, un informe de la consultora Arcview sobre el mercado de la marihuana afirma que el gasto en productos cannábicos regulados legales en 2018 llegó a los 16.000 millones de dólares en Estados Unidos. La consultora estima un crecimiento del mercado en torno al 37% anual desde 2013 y apunta a que el año pasado creció un 20%.

Martín es, además, uno de los promotores de The Budders, una aventura en la que le acompañan Joan Sintes, Alejandro Trepat, Marc Colonques y Antonio Dianez. "Son personas con conocimiento digital y con experiencia de mercado en diferentes áreas. Observamos que se trataba de una industria en auge y que faltaba profesionalización, así que nos lanzamos", reconoce.

Llevan cerca de un año preparando su desembarco al otro lado del Atlántico. Realizaron su primer viaje oficial a Estados Unidos en julio de 2019 para analizar competidores, conocer productores y solicitar las licencias. "Se estima que el impacto económico de la industria cannábica en Estados Unidos podría alcanzar los 77.000 millones de dólares para 2022", asegura Joan Sintes.

En la transición desde la ilegalidad a la legalidad, la tecnología va a jugar un papel muy importante y ahí es donde The Budders pretende ofrecer soluciones globales para esta industria: en la captación y el uso del famoso big data en una industria que hasta ahora estaba prohibida y está empujando a muchas empresas a desarrollar herramientas de inteligencia sobre el negocio. Y The Budders es una de ellas.

Su idea es lanzar una solución OnCloud para compañías cannábicas, desde productores, distribuidores, marcas o retailers para administrar la relación con los clientes, finanzas, delivery, eCommerce insights y más funcionalidades que se podrán contratar por módulos. De esta manera, cualquier compañía que trabaje en el sector podrá realizar su gestión diaria de forma eficiente. La aplicación incluirá, entre otras cosas, calendario, base de datos de clientes, lista de ventas, gestión analítica, stocks y plataforma de gestión.

The Budders planea lanzar su propio marketplace con servicio de delivery para 2020. Este marketplace online propone convertirse en el nuevo 'Amazon del cannabis'. Con dos líneas principales de productos (THC y CBD) pretenden ofrecer fast delivery y shipping para el próximo año. Martín quiere crear el marketplace más grande del mundo de productos cannábicos.

The Budders ofrecerá servicios de 'warehouse' a las marcas y distribuidores para su servicio de delivery o shipping de su plataforma online. Entre los productos que ofertará se podrá encontrar cannabis en flor, vapeadores, cremas, envases y todo tipo de productos. Joan Sintes explica que la compañía tendrá varios modelos de monetización que no se harán públicos hasta el momento del lanzamiento.

La empresa española posibilitará la compra y entrega inmediata, el pago seguro, el seguimiento y tracking del envío, así como la programación de entrega y su recurrencia. Los expertos sostienen que el cannabis es la nueva gallina de los huevos de oro. Más allá del uso terapéutico o lúdico, el potencial que tiene es muy amplio.

Desde papel ecológico a fibras para la industria, pasando por aceites y productos cosméticos. El negocio es tan suculento que las grandes corporaciones de la distribución, la alimentación, cosmética, las bebidas, el tabaco, la biotecnología o los fertilizantes están tomando posiciones. "El cáñamo es el nuevo cerdo. De la planta se aprovecha todo", subraya Martín.