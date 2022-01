Más de 48 millones de euros: estos son los sueldos de los seis mejores tiktokers

Ya es conocido por todos el potencial de las redes sociales. Los influencers y celebridades que sacan partido a estas plataformas consiguen fortunas millonarias, tanto de los contenidos que publican como de las campañas publicitarias con marcas. Uno de los streamers más conocidos en España y líder de la lista Forbes de los mayores influencers en española, Ibai Llanos, ha ganado más de 2 millones de euros a lo largo de los últimos dos años.

Más allá de Twitch, YouTube o Instagram, la otra gran red social que arrasa entre las generaciones más jóvenes es TikTok. Muchos de sus principales creadores de contenido apenas llegan a los 25 años y cuentan con sueldos millonarios. La revista especializada Forbes ha elaborado una lista con los seis tiktokers de todo el mundo mejor pagados en la plataforma. De media, los creadores ganan entre 100.000 y 250.000 dólares por cada publicación, aunque los hay que llegan hasta medio millón. Estas cantidades son más del doble de las que se cobraban en 2020.

Según las estimaciones de la revista, en conjunto todos ellos consiguieron más de 55,5 millones de dólares, que al cambio serían unos 48,9 millones de euros. Esta cifra aumenta casi un 200% respecto al año anterior. Cabe destacar, que muchas de estas estrellas no solo reciben ingresos por negocios externos como películas, empresas propias o incluso productos, entre un 30 y 50% lo ganan a través de campañas publicitarias o contenido patrocinado en TikTok, y la propia red social también les premia por sus visitas a través de un fondo de creadores.

Charlie y Dixie D'Amelio

Charlie D'Amelio es la tiktoker más conocida dentro de la plataforma, tanto por sus bailes como por su estilo de vida. Actualmente, cuenta con más de 133 millones de seguidores y gracias a su popularidad ha atraído a una gran cantidad de marcas. Tiene con un patrimonio de 17,5 millones de dólares y ha firmado acuerdos publicitarios con empresas como Invisalign, Morphe o Dunkin' Donuts.

No es la única de la familia que ha tenido gran éxito en TikTok, su hermana mayor, Dixie D'Amelio, también se lanzó a conquistar la red social y ya cuenta con 57 millones de seguidores. Sus ingresos son menores que los de su hermana, 10 millones de dólares, pero ambas han lanzado su empresa, Social Tourist, junto a Hollister. Se trata de una aplicación social donde los clientes pueden adquirir todas las prendas de ropa creadas ideadas por las hermanas. No solo eso, ambas han creado su propio reality show, 'Charlie vs. Dixie' junto a la productora Hulu y Dixie se lanzó a la música colaborando en un par de singles junto a la rapera Rubi Rose.

Addison Rae

Con más de 86 millones de seguidores en la red social, Rae ha traspasado la aplicación de bailes para protagonizar una película de Netflix, 'He's all that'. Además, es la imagen de la marca American Eagle y cuenta con su propia línea de maquillaje, Item Beauty. En total, la revista Forbes calcula que tiene un patrimonio de 8,5 millones de dólares.

Bella Poarch

Aunque lleva poco tiempo en TikTok, desde agosto de 2020, se hizo muy popular por un vídeo de 'lypsinc' donde hacía playback sobre una canción de rap y que se convirtió en el más visto de toda la red social en ese año. Es la tercera creadora de contenido con más seguidores de la aplicación, 87 millones, y cuenta con un patrimonio de 5 millones de dólares. Tiene patrocinadores de lujo como Prada, Google o incluso Tinder. Al igual que Dixie D'Amelio, también se ha lanzado a la música con el single 'Build a Bitch'.

Josh Richards

Aunque la mayoría de tiktokers más famosas son mujeres, los hombres también tienen su público en la red social. Con solo 19 años, Richards es esl cuarto mejor pagado de la aplicación. Al igual que Poarch, tiene un patrimonio de 5 millones de dólares y cuenta con más de 26 millones de seguidores. En su perfil abundan los vídeos de bromas y retos, gracias a los cuales ha conseguido patrocinios de Amazon, CashApp o el videojuego Rainmaker. Además, también cuenta con un podcast junto al fundador de Barstool, Dave Portnoy. También ha creado sus propias bebidas energéticas, Ani, y ha cofundado una empresa de capital riesgo, Animal Capital.

Kris H. Collins

Una de las últimas incorporaciones a esta lista es Kris Collins, que se descargó TikTok a causa de la pandemia cuando no podía trabajar como peluquera por las restricciones sanitarias. Sus ilustraciones y sketchs de humor en la red social le llevaron al estrellato y hoy en día cuenta con más de 42 millones de seguidores. En total se calcula que su patrimonio es de 4,75 millones de dólares y ya ha colaborado con marcas como Herseys, Lionsgate o Pantene.

Avani Gregg

La más reciente en este ranking es Avanni Gregg, una joven de 18 años que se ha hecho muy famosa por sus bailes, tutoriales de maquillaje y estilo al vestir. Cuando ganó popularidad y las marcas comenzaron a interesarse por ella, dejó su empleo como socorrista y se mudó a Los Ángeles para explotar su carrera. Al igual que otras tiktokers, se metió en el mundo del cine con su papel en la serie Chicken Girls y más tarde lanzó su propio programa, Snap. También ha escrito un libro con sus vivencias hasta llegar a TikTok. En total tiene un patrimonio de 4,75 millones de dólares.