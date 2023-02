La técnica que utilizan Oprah Winfrey y Will Smith para reducir el estrés diario

Mantener una mente positiva y un estado de ánimo optimista no es tan fácil como pueda parecer. Es más, es un trabajo que hay que perfeccionar día a día para evitar que los pensamientos negativos acaben irrumpiendo en nuestros pensamientos.

Existen muchas y muy diversas técnicas para alejar el estrés y los pensamientos negativos de nuestra menta. La meditación, el mindfulness, las técnicas de relajación, la escritura... A cada uno y cada una le funcionan métodos diversos para relajarse y mantener la ansiedad a raya, por lo que es importante no aplicar consejos sin analizar primero qué nos funciona mejor.

Para ello, es necesario conocer diferentes sistemas de relajación y ahondar en distintas técnicas para controlar el estrés. Los famosos y celebrities son personas sometidas a grandes niveles de estrés, trabajo y ansiedad, por lo que no está de más aprender de cómo consiguen sobrellevar el día a día en estas circunstancias.

Will Smith y Oprah Winfrey son dos personas mundialmente conocidas que utilizan una técnica muy difundida que consiste en repetir afirmaciones positivas. Además de estas dos estrellas, Jim Carrey, Arnold Schwarzenegger, Kayne West y tantos otros se suman a este sistema de relajación.

Afirmaciones positivas y visualización

Will Smith, según The House of Routine, es un gran defensor de las afirmaciones positivas y la visualización y las considera "una gran parte de su éxito y felicidad". Una de sus citas favoritas es la siguiente: "El que dice que puede y el que dice que no puede, por lo general ambos tienen razón", atribuida a Confucio. Las afirmaciones positivas son frases que nos repetimos a nosotros mismos y que describen cómo queremos ser. Se pueden usar para reprogramar nuestro subconsciente y así creer ciertas cosas del mundo que nos rodea.

En cuanto a las técnicas de la visualización, Smith ha reconocido en varias ocasiones que en su mente "siempre he sido una superestrella de Hollywood de la lista A", lo que pasa es que el público simplemente no lo sabía. Básicamente, esta técnica es una herramienta que nos ayuda a que la mente nos transporte a lugares que nos hacen sentir bien. Consiste en usar la imaginación para cambiar tus pensamientos y, trabajadas en un cierto modo, buscan representar una meta para que la asociación entre ese objetivo y nuestra persona sea más natural y nos ayude en el camino para conseguirlo.

Beneficios de las afirmaciones positivas

Los beneficios de aplicar las afirmaciones positivas y la visualización en nuestro día a día se han ido estudiado recientemente, tomando especial relevancia en la década:

Las autoafirmaciones reducen el estrés.

Las autoafirmaciones se han utilizado de manera efectiva para aumentar el rendimiento físico o deportivo.

Nos ayudan a percibir mensajes con cierto componente amenazante de manera más relajada.

Pueden hacer que mejoremos nuestro estilo de vida y desechemos hábitos poco saludables.

Mejoran el rendimiento académico.

Reducen el estrés y la ansiedad.

Algunos de los autores que han estudiado recientemente estas técnicas y han escrito y publicado sobre sus beneficios son, por ejemplo, Clayton Critcher, David Dunning, Richard Cooke, Amy McQueen, William Klein...