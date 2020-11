Cinco apps para ser más productivo aprendiendo nuevos hábitos desde casa

Si no te has visto afectado por un ERTE, por el desempleo crónico o el tedio del teletrabajo forzoso, tal vez el abatimiento aún no se haya apoderado de ti. Pero para la inmensa mayoría de los españoles, la crisis del coronavirus no solo ha supuesto un serio golpe a la economía, sino también a su capacidad de trabajo: largas jornadas sin aparente fin, falta de proyectos personales, salones-despacho en los que uno no sabe muy bien si toca ver el fútbol o ponerse a trabajar... Hay quien incluso ha dejado de ser tan productivo como antes de marzo, simple y llanamente por el desánimo generalizado que copa titulares de periódicos día tras día.

La buena noticia es que, probablemente, no exista un momento mejor para reinventarse que este. Ante la escasez de ocio callejero, disponemos de más horas libres al día que nunca y, por eso, quizás sea la ocasión idónea para comenzar nuevos hábitos en casa que nos permitan ser más productivos. En efecto, hablamos de ese tipo de rutinas matutinas o vespertinas que solemos incluir en nuestra lista de propósitos de Año Nuevo, pero que terminamos abandonado a los pocos días. Y, para poder cumplirlas a rajatabla, existen formas simples y gratuitas de aprovechar mejor nuestro tiempo. Por ejemplo, utilizando estas cinco apps.

1. Productive

Si aprender un nuevo hábito te resulta tan difícil como en Año Nuevo, una de las mejores opciones es la intuitiva y estética app de Productive, capaz de ofrecerte sugerencias en función de tu perfil para hacer un seguimiento de diferentes hábitos que te pueden beneficiar a corto y medio plazo. Incluye una integración con los accesos directos de Siri para ayudar incluso a los más perezosos. La versión gratuita le permite realizar un seguimiento de hasta cinco hábitos, mientras que la versión de pago cuesta 29.99 euros al año.

2. Habitica

Si quieres convertir el aprendizaje de un nuevo hábito en un juego, Habitica hace precisamente eso. Literalmente convierte el aprendizaje de un nuevo hábito en un juego, comenzando con la creación de un avatar personal. Aumenta o disminuye tu "salud" a medida que trabajas en tus hábitos. A medida que lo haces, "subes de nivel" cuando completas ciertos hitos positivos o eliminas los negativos. Habitica está disponible como descarga gratuita con una versión premium por 4.99 euros al mes.

3. Tally

Tally es una aplicación bastante versátil, que puede usarse para una variedad de tareas además de desarrollar hábitos. Ofrece mucha flexibilidad a la hora de establecer un hábito para realizar un seguimiento, incluidos los días para realizar el seguimiento, la asignación de objetivos y diferentes valores, así como las notificaciones, aunque solo está disponible en la Apple Store. También tiene un widget tanto para iPhone como para Apple Watch. La versión gratuita te permite realizar un seguimiento de hasta tres hábitos. La versión de pago tiene un coste único de 6,99 euros.

4. Flora

Flora está disponible como descarga gratuita en Android e iOs (y como extensión de Chrome) y te permite ver el proceso hacia la creación de nuevos hábitos como un árbol digital que crece o muere según tu actividad. También puedes invitar a amigos a participar en tu progreso. Existe una versión de pago que, además de agregar funciones, contribuye a plantar un árbol real en África u Oriente Medio.

5. Streaks

Streaks adopta un enfoque minimalista del diseño (similar al de Strava), pero es todo menos minimalista cuando se trata de ofrecer datos y análisis detallados sobre tus hábitos. Incluso se conecta con la aplicación Health en tu iPhone para rastrear pasos y actividades, y te permite configurar temporizadores para rastrear actividades como leer o meditar. No hay una versión gratuita, pero solo tiene un coste único de 4,99 euros.