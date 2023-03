Los trabajadores ya no tendrán que entregar el parte de baja desde el 1 de abril

Cambia la forma de gestionar una baja médica por incapacidad temporal como hasta el momento lo habíamos conocido en España. A partir del próximo 1 de abril, los trabajadores ya no tendrán que entregar el parte de baja médica, si no que se tramitará por medios telemáticos desde las Administraciones y las empresas. En esencia, a partir de ahora la persona que se encuentre de baja médica por una incapacidad temporal no tendrá que realizar ningún trámite, como ocurría hasta ahora.

La pregunta ahora no es otra que saber cómo funcionará este nuevo sistema. Pues bien, el médico expedirá el parte de baja, confirmación o alta y, justo a continuación, entregará a la persona trabajadora una copia. El Servicio Público de Salud, mutua o empresa colaboradora remitirá los datos contenidos en los partes al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Esta es, sin lugar a dudas, una de las novedades importantes que se establecen en el artículo 7 del Real Decreto-ley 1060/2022, de 27 de diciembre, publicado el 6 de enero de 2023 en el BOE, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 de su duración. Asimismo, en el texto de la norma mencionada anteriormente se puede leer que "el parte médico de baja de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia determinante, se expedirá, inmediatamente después del reconocimiento médico de la persona trabajadora, por el facultativo del servicio público de salud que lo realice".

Cómo se tramitará el parte de baja por incapacidad temporal

Para entender el nuevo funcionamiento de cómo se tramitará el parte de baja por incapacidad temporal, a continuación se detallan todos los pasos: