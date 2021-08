Los tres detalles en los que debes fijarte antes de aceptar una oferta de empleo

Cuando un candidato realiza una entrevista de trabajo no siempre resulta elegido para el puesto. A veces la falta de experiencia, no estar capacitado para las funciones que se desempeñan o una mala impresión durante la conversación pueden ser uno de los puntos negativos que le hagan perder la oportunidad. De hecho, según Gary Burnison, director de la consultora Korn Ferry, llegar tarde, mentir sobre las habilidades o parecer desesperado son algunas de las razones por las que los reclutadores descartan a los entrevistados.

Pero los procesos de selección no solo revelan muchos datos sobre el futuro empleado, también aportan una información muy valiosa sobre las propias empresas. Es incluso posible valorar a la compañía a partir de las ofertas de empleo que se publican en los portales o páginas webs.

Es posible que si estás en búsqueda de empleo te hayas encontrado con descripciones poco exactas, repetitivas o exageradas. Esto representa una primera señal, pero hay muchas otras. El profesor de psicología John V. Petrocelli explica en CNBC una teoría que ha desarrollado en su libro 'The Life-Changing Science of Detecting Bullshit' todos aquellos detalles en los que deberían fijarse los usuarios antes de aceptar un trabajo.

Hablar con otros empleados

Buscar segundas opiniones más allá de lo que te haya comentado el reclutador durante la entrevista puede ser clave a la hora de tomar una decisión. Si hay algo que no te convence o tienes muchas dudas que sabes que no podrán responderte de manera confreta desde Recursos Humanos, opta por preguntar a los empleados.

Algunos portales de empleo como Glassdoor ofrecen apartados donde es posible conocer las opiniones de antiguos trabajadores. Además, también puedes contactar con trabajadores que actualmente estén en dicha compañía y preguntarles por el ritmo de trabajo o las condiciones. Es importante ser sincero con lo que quieres saber del puesto para no resultar invasivo.

Pedir más detalles del puesto

¿Hay algo en la descripción del empleo que no te ha quedado claro? ¿Tienes dudas sobre detalles del trabajo que no se indicaban en la oferta? Lo mejor es pedir al reclutador o responsable que nos aporte una descripción más amplia del puesto. "Ten cuidado si el entrevistador repite de manera continuada lo que ya viste en la oferta y no te aporta más información", explica el experto.

También es posible hacer preguntas más concretas sobre aquello que necesitas saber y si no son capaces de responderlas empieza a dudar. A veces es posible que el personal de Recursos Humanos no tenga conocimiento de cuestiones muy específicas, pero pide siempre que eleven las dudas a otro responsable.

Preguntar las razones de la vacante

Petrocelli considera que es muy importante recopilar datos, por eso es importante conocer cuál es la razón por la que dicho puesto está disponible. Las razones pueden ser muy variadas, desde la creación de un nuevo rol hasta el despido o la promoción del antiguo empleado. Esto revelará datos sobre los valores de la empresa y la importancia que da a sus trabajadores. "Siempre que no se aclaren estos detalles hay que estar alerta", apunta el psicólogo.