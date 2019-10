Tres maneras de conseguir un ascenso, a pesar de que tu jefe no pueda dártelo

No todos los jefes son buenos gestores. De hecho, hay infinitud de perfiles de managers que son incapaces de llevar equipos o de tratar correctamente a sus empleados. Por eso, siempre que sea posible, tener una buena relación con tu jefe te permitirá no solo contribuir a una buena atmósfera de trabajo, sino que también aumentará tus probabilidades de ascenso en el futuro, siempre y cuando cumplas con los objetivos y resultados demandados. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un jefe con el que mantienes buena relación no tiene ni voz ni voto en tu futuro? ¿Cómo puedes seguir progresando en tu carrera?

Esa es la pregunta que trata de responder Anne Sugar, coach de ejecutivos y líderes senior en tecnología, marketing y compañías farmacéuticas en este artículo de 'Harvard Business Review'. Para hacerlo, explica que no todos los jefes tienen suficiente contacto con sus superiores, poder de decisión o, directamente, aptitudes como para que puedan ayudarte a progresar en tu carrera. Por eso, Sugar recomienda "protegerse y proteger tu reputación asegurándote de que estás progresando". En este sentido, cuando tu jefe esté demasiado aislado como para ayudarte progresar en una situación laboral, ofrece como alternativa tres técnicas que podrían hacer que asciendas en la empresa sin su ayuda.

Mira también 22 libros para alcanzar una vida plena y feliz, según un experto en productividad

1. Establecer relación con superiores a tu jefe

Si la falta de conexiones de tu jefe significa que su oportunidad de influir en quienes toman decisiones de ascenso son limitadas, concéntrate en obtener más acceso a sus superiores. "Identifica a las personas que pueden proporcionar información importante y luego encuentra una forma discreta de conectar con ellas. Por ejemplo, podrías presentarte ante un ejecutivo después de una reunión o por medio de otro colega y compartir algo que podría ser de valor para él", explica Sugar, que apunta que otra forma de construir relaciones con jefes de mayor rango es involucrarse en sus proyectos principales.

2. Descubrir quién tiene éxito e imitar sus procesos

En el trabajo, los buenos hábitos o los procesos que dan resultados son algo que los jefes valoran por encima de todo, por lo que si ves a alguien que tiene éxito, no es descabellado tratar de imitarle. "Al margen de desarrollar relaciones con superiores a tu jefe, revisa quién tiene éxito a la hora de vender ideas o de cumplir objetivos. Utiliza esta información para ajustar tu forma de comunicarte y enfocar tu trabajo", apunta Sugar.

"Cuando trato con clientes, primero les ayudo a diagnosticar sus fortalezas y debilidades con datos de evaluaciones y revisiones completas. A continuación, determinamos cómo podrían mejorar sus interacciones con los superiores. Finalmente, investigamos quién tiene esas fortalezas y cómo las usan dentro de la empresa. Con este análisis, creamos un plan para probar las nuevas estrategias y evaluar el progreso", explica.

"Trabajé con un cliente que utilizó este proceso para prepararse para las reuniones con líderes senior. Anteriormente, mi cliente se había reunido con su jefe para obtener 'feedback' sobre cómo presentar sus ideas. El jefe luego reescribía sus notas, cambiando el tono y el formato de la presentación. Pero había un problema: mi cliente vio que sus ideas eran rechazadas constantemente mientras que sus compañeros vendían fácilmente las suyas. Estaba perdiendo credibilidad y estaba cada vez más frustrado", relata.

"Al final, mi cliente cambió la situación al observar a sus colegas con éxito y aplicar la ingeniería inversa a sus procesos. Al comparar sus habilidades y acciones con las de ellos, identificó dos comportamientos que lo ayudarían: primero, antes de sus presentaciones, necesitaba vender previamente su idea al menos a un miembro del equipo ejecutivo. En segundo lugar, necesitaba reducir sus intervenciones a 30 segundos o menos", señala Sugar.

3. Encuentra maneras de diferenciarte

Una tercera estrategia para puentear a un jefe poco útil es identificar dónde beneficiarían más a la organización tu talento, para que puedas convertirte en una pieza clave. "Puedes considerar liderar un comité, hablar más en las reuniones, entregarte más en un proyecto o sugerir un nuevo método que pueda aumentar la productividad. No confíes en nadie más que en ti mismo, incluido un jefe con más prestigio, para abrirte puertas. Concéntrate en tu marca y en cómo mejorarla, mientras continúas aprendiendo nuevas habilidades", explica Sugar.

Para hacerlo, recomienda crear "una hoja de cálculo que presente tus fortalezas e intereses y lo que deseas aprender. Mira dentro de tu empresa para ver dónde podrías comenzar a contribuir y qué habilidades y vacíos de conocimiento te gustaría llenar", concluye.