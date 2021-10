Los seis sencillos trucos de Bill Gates para luchar contra el cambio climático

Bill Gates sin duda es conocido por la participación activa y compromiso que exhibe en diversas causas sociales. Su lado más filantrópico no ha hecho más que crecer durante estos años. Entre el gran abanico de problemas y peligros que acechan a largo plazo nuestro planeta el que es dueño de Microsoft, Gates apuesta sin duda alguna por luchar contra el cambio climático. Prueba de ello es la publicación de su último libro 'Cómo evitar un desastre climático' (How to avoid the climate disaster, en su nombre en inglés). Uno de los fragmentos de este ensayo está publicado en el blog personal del multimillonario. En esta entrada detalla de forma clara y explícita lo que debería de hacer cada ciudadano de forma individual en esta lucha.

Exigir a los políticos acciones concretas



"Haz llamadas, escribe cartas, acude a tu ayuntamiento", detalla Gates en la publicación. Según sus propias palabras, habría que ayudar a nuestros líderes políticos a entender por qué es importante este problema a largo plazo. Asimismo, deberían de tenerlo en cuenta al igual que otros problemas de la agenda pública como el paro, la atención sanitaria o la educación. "A pesar de que suene anticuado, las cartas o llamadas pueden tener sus consecuencias", asegura. En esta línea, el CEO indica que se ha de ir más allá de un simple "haga usted algo contra el cambio climático". Por ejemplo, se puede exigir más inversión en fuentes de energía verde, algo que "determine la forma en la que votas".

Sé tú mismo el que participe



La carrera política es más ardua de lo que se piensa. Es por eso por lo que no hace falta que alguien se establezca el objetivo de terminar como un diputado o ministro. Se pueden hacer cosas igual de importantes desde un ayuntamiento, una asamblea autonómica o una diputación. Además, según indica Gates, la gran mayoría de acciones con impacto social se ejecutan en estas instituciones de la administración. "Los sitios donde los ciudadanos tienen una representación más directa pueden tener mayores consecuencias si se comparan a escala nacional", detalla. Por ejemplo, son los ayuntamientos los que administran las partidas destinadas desde la Unión Europea o el Estado a proyectos comunes como la lucha contra el cambio climático.

Reducir la huella ecológica implica inversión



Todos nosotros podemos acometer acciones simples y directas para reducir la huella de carbono a largo plazo. Además de ciudadanos somos consumidores y esto requiere una doble responsabilidad. Generalmente los productos que consumen menos energía, como calentadores de agua o electrodomésticos, suelen caracterizarse por sus elevados precios. A pesar de que alguien no se pueda permitir este desembolso, es necesario tener un compromiso a largo plazo con este tipo de elecciones. Además, cuantas más personas sean las que compren productos "eco" o con bajas emisiones, el mercado percibirá este interés. Aumentando su demanda, será posible contar con más opciones ya que el mercado agrandará su oferta.

Contrata una factura eléctrica verde



La liberalización del mercado eléctrico ha hecho posible que el consumidor elija qué compañía y qué tipo de tarifa quiere contratar para recibir electricidad. Entre las amplias posibilidades con las que se cuentan a día de hoy, es importante comprometerse con nuestro entorno. Esto se puede conseguir contratando paquetes de bajas emisiones o con una huella ecológica muy reducida. En estos programas, a pesar de pagar un poco más en su factura de la luz, se está mandando un mensaje importante a la compañía que nos suministra este servicio.

Reconvertir nuestro hogar



Acciones tan simples como adquirir luces led, instalar un termostato inteligente, aislar térmicamente las ventanas, comprar electrodomésticos eficientes o contar con un sistema de aire acondicionado y calefacción de bajo impacto, repercuten a largo plazo. En caso de que esté de alquiler, uno se puede limitar a únicamente cambiar lo que el contrato permite como por ejemplo reemplazar las bombillas o hablar con el casero para que costee dichos cambios. Además, en caso de que se reforme una casa o se construya una desde cero, habría que tener en cuenta los materiales que se van a emplear para conseguir un mayor aislamiento térmico.

Comprar un coche eléctrico

A pesar de que no suelen ser la opción más popular del mercado en la actualidad, se están volviendo cada vez más asequibles para el ciudadano de a pie. Desde que se empezaron a desarrollar, estos vehículos no han dejado más que ganar en prestaciones y en eficiencia energética. En este aspecto el comportamiento del consumidor puede tener un gran impacto. Al igual que sucede con la ley de la oferta y la demanda, si la gente compra muchos de estos coches las empresas producirán más y los optimizarán a mayor velocidad.

Reducir el consumo de carne



"Admito que las hamburguesas vegetarianas no han sabido nunca muy bien", asevera Bill Gates en el texto. "Pero el desarrollo de proteínas sintéticas y otras alternativas cada día se acercan más a su sabor y textura". A día de hoy este tipo de productos se pueden encontrar en casi todos los supermercados, restaurantes o locales de comida rápida. Al adquirir estos sucedáneos se le está enviando un mensaje contundente a la industria cárnica o de explotación ganadera. Por ejemplo, con los productos lácteos sucede lo mismo. Según vayas incorporando sucesivamente a tu dieta estos alimentos irás reduciendo notablemente tu huella ecológica.