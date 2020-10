Tres elementos que deberías quitar del currículum para conseguir un empleo

La búsqueda de empleo suele ser un quebradero de cabeza, especialmente en la actualidad, cuando la crisis del coronavirus ha provocado que haya en torno a medio millón de españoles más que a principios de año en situación de desempleo. A pesar de los buenos datos de septiembre, la destrucción de empleo ha provocado que muchos españoles tengan que buscar un nuevo trabajo. El primer paso, la elaboración y la redacción del currículum, puede resultar más complicado de lo que parece: tratar de reducir toda nuestra carrera profesional y nuestros datos personales a una sola hoja suele ocasionar numerosas dudas. ¿Hay que añadir una fotografía? ¿Se deben incluir todas las experiencias laborales o solo aquellas aptas para el puesto?

En este sentido, el currículum se torna imprescindible: es nuestra carta de presentación ante un proceso de selección con una competencia feroz. Por eso, debe resultar atractivo para conseguir el objetivo más importante: la entrevista personal. Así, este documento debe cuidarse al máximo siguiendo trucos y consejos de expertos y evitando, sobre todo, incluir tres elementos 'nocivos', tal y como explica J.T. O'Donnell, la fundadora y directora ejecutiva de Work It Daily, una plataforma online dedicada a ayudar a las personas a resolver sus mayores problemas profesionales, en este artículo de 'CNBC'.

Larga introducción. Las responsabilidades y los logros que se reflejan dentro del apartado de experiencia laboral de un currículum, de por sí, ya deberían ser una muestra de lo que puedes aportar a una empresa, por lo que no es necesario ampliarlo con una larga introducción.

Las responsabilidades y los logros que se reflejan dentro del apartado de experiencia laboral de un currículum, de por sí, ya deberían ser una muestra de lo que puedes aportar a una empresa, por lo que no es necesario ampliarlo con una larga introducción. Objetivos profesionales. Tampoco es necesario explicar el hecho por el que estás interesado en el puesto. Esto no ofrece ninguna información nueva o útil.

Tampoco es necesario explicar el hecho por el que estás interesado en el puesto. Esto no ofrece ninguna información nueva o útil. Expresar qué quieres de la empresa. No hay que olvidar que tu objetivo último es 'vender' la forma en que puedes ayudar a la empresa, no al revés. Incluso si es la propia empresa la que contacta contigo, expresar qué esperas conseguir de la empresa puede ser peligros: esta información no es nada relevante y puede resultar contraproducente.

Qué hacer en su lugar...

La forma más efectiva de convencer a los empleadores para que lean de principio a fin un currículum es comenzar con una frase que haga referencia amplia a tus antecedentes laborales y, al menos, a dos de tus habilidades más asentadas. Después de eso, una buena idea es incluir otras habilidades más específicas (de seis a ocho), que sean medibles y puedan validarse.

En la sección superior del currículum, se pueden incluir las habilidades más esenciales o afines de cara al puesto de trabajo al que se opta. Para el resto de 'skills' que se desee añadir, la mejor opción es hacerlo en el cuerpo del texto o, directamente, buscar el momento idóneo para comunicarlas durante la propia entrevista de trabajo. Al margen de esto, hay que tener en cuenta que los algoritmos del sistema de seguimiento de candidatos, con los que las compañías llevan a cabo el primer filtrado, buscan sistemáticamente 'habilidades duras'. Por ello, si se desea añadir 'soft skills', o si tienes demasiadas habilidades que consideras relevantes para el puesto y no sabes cuáles destacar, vuelve a la lista de trabajos y elige las que mejor se adapten a tu experiencia.

Por otra parte, se debe tener presente a la hora de elaborar el currículum que normalmente se cuenta con una cantidad limitada de espacio (una de las reglas no escritas es que, por lo general, no tenga más de una página) y todo lo que se incluya debe tener un propósito concreto detrás. ¿Es necesario mencionar un máster en inteligencia artificial si entre las tareas propias del puesto no se incluye nada relacionado con robótica? En ese momento, es preferible omitirlo. De lo contrario, podrías perder tus posibilidades de conseguir una entrevista. Y, paradójicamente, el puesto podría ir a parar a otra persona tan cualificada como tú... Incluso menos.