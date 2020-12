Cómo crear el CV ideal si la crisis te ha obligado a aceptar un empleo temporal.

El dinero llama al dinero, como el trabajo llama al trabajo. Es un sistema que lleva funcionando igual desde el origen de los tiempos: cuando estás en el paro, resulta mucho más complicado encontrar un nuevo empleo que cuando ya estás trabajando en una empresa y te contactan desde otra. La principal razón es que cuando uno se encuentra en activo, su trabajo siempre va a ser más visible (y reciente) que el de alguien que lleva tres, seis o doce meses desempleado. Por desgracia, desde que comenzara la crisis del coronavirus miles de personas se han visto obligadas a aceptar empleos temporales (o, directamente, siguen buscándolos) que no cumplen con sus expectativas, a la espera de que el mercado laboral se reactive. ¿Cómo se puede adaptar esa experiencia a la hora de crear el currículum perfecto?

Lo primero que hay que destacar es que se trata de una situación mucho más habitual de lo que pueda parecer: en todo el mundo, el coronavirus ha derivado en una crisis del empleo que ha obligado a millones de personas a buscarse trabajos temporales, mal remunerados o directamente en negro. En España, incluso la solución de los ERTE parece insuficiente, pues miles de empleados en esta situación han optado en los últimos meses por cambiar de empresa antes que estar en ese limbo laboral, incluso aceptando estar empleado un simple mes, ya que la normativa de los expedientes temporales permite volver a cobrar la prestación si se da ese caso.

Sea como fuere, el problema es evidente: ¿aceptar un empleo temporal o para el que estamos sobrecualificados supone un mancha en nuestro currículum? Samantha Nolan, experta en planificación de carreras laborales, explica en este artículo de NJ que no es una situación tan dramática como pudiera parecer, "especialmente dada la situación de desempleo durante la pandemia". A modo de ejemplo, señala que si en los últimos meses has tenido que dejar una empresa en la que llevabas cinco años porque ésta ha tenido que cerrar, a la hora de ponerlo como experiencia laboral en el currículum recomienda explicitar claramente que se trata de un empleo temporal o una sustitución, incluso dándole menos importancia que el empleo anterior.

Experiencias relevantes, en vez de recientes

"Enumera esa experiencia como '2020-presente'. A continuación, pon a la empresa en la que has estado cinco años, que se presentaría como '2015-2020'. ¡Voilà! No hay ninguna mancha evidente en tu currículum. Incluso si la hubiera, en el mercado actual, eso no es algo de lo que preocuparse demasiado. Solo has estado sin trabajo unos meses, por lo que tus habilidades no han quedado obsoletas", apunta Nolan. Incluso puede que una solución para evidenciar aún más que se trata de un empleo temporal o de menor importancia sea señalar en negrita o mayúsculas el anterior, como experiencia reciente más relevante.

"Dependiendo de cuán relacionado está tu puesto temporal con el empleo en el que has pasado los últimos cinco años, puede ser necesario utilizar un diseño combinado en el currículum. Si lo que estás haciendo actualmente no está relacionado con lo que hiciste antes, quizás sea mejor usar el formato del currículum combinado, ya que te permitiría concentrarte en la experiencia relevante en lugar de la reciente. Si utilizas este enfoque, abrirías tu currículum con un 'resumen de aptitudes', que te posicionaría como deseas ser visto en el mercado actual. A continuación, presentarías una sección de 'aspectos destacados' (o una sección con un nombre similar). En esta área, sacarías a relucir puntos clave de interés, principalmente del puesto que has ocupado durante cinco años", explica Nolan.

"Siguiendo esa sección, puedes incluir este trabajo temporal, seguido de la empresa en la que has estado cinco años. Hacer esto creará un currículum que es fácil de entender, resalta los puntos más relevantes y no muestres evidencia de ninguna mancha a lo largo de tu carrera. Cuando estés en una entrevista, no te preocupes por hablar sobre esa mancha; los empleadores comprenden que las empresas cierran y tienen despidos, especialmente después del año que acabamos de tener", resume Nolan. Al fin y al cabo, puede que incluso el reclutador que te realiza la entrevista haya pasado por una situación similar.